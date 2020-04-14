馮盈盈緋聞主播鄭衍峰背景超強　名校UBC畢業版封「女神收割機」

馮盈盈（Crystal）向來敢愛敢恨，自從去年尾宣布與醫生男友鍾文浩（Martin）分手，立即將二人何文田的豪宅愛巢放租，從不拖拖拉拉。繼早前Martin被影到拖新女搭膊頭看日落，回復單身的Crystal亦傳出秘戀「大隻主播」鄭衍峰（Leonard），而這名主播原來來頭也不少！

二人在節目中大玩「蝦條之吻」。 （電視截圖）

馮盈盈近日IG亦有不少Leonard身影！（IG/@crystalfyy）

雖然Crystal的前任男友Martin不單止讀傳統名校喇沙書院，2005年會考勇奪10A，之後順利入讀港大醫科，現時在瑪麗醫院任職內科駐院醫生。但現年28歲Leonard同樣是筍盤一名，他於加拿大溫哥華土生土長，畢業於當地著名學府UBC（英屬哥倫比亞大學）主修經濟與亞洲研究，他更曾擔任香港學生會會長。

馮盈盈與前度Martin分別傳出疑似擁有新歡的傳聞。(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈參選香港小姐時，已大方公開Martin男朋友的身份。(crystalfyy@Instagram)

他曾在加拿大加拿大中文電台（CJVB）及新時代電視（Fairchild TV）任職DJ及節目主持，更與美魔女李婉華一同主持節目《小心華之里》，當時李婉華就曾鼓勵Leonard回流返TVB發展。直到2016年，當TVB高層杜之克、樂易玲、余詠珊到溫哥華擔任《型．男家族》比賽評判，同時接見一眾新時代電視節目主持時，即獲余詠珊賞識，隨即簽約而回流香港發展。

Leonard絕對是一名型男！（IG/@_leonardcheng）

Leonard曾與李婉華做節目 ！（資料圖片）

李婉華曾鼓勵Leonard回流。(FB圖片)

於溫哥華被Sandy睇中簽約！（梁碧玲攝）

Leonard除了是無綫娛樂新聞台主播，擁有43吋胸肌兼六嚿腹肌的他更曾多次拍攝旅遊節目《3日2夜》，由於他多次與鄺潔楹、陳詩欣、蘇可欣等女神合作，被稱為「女神收割機」！對於自己與馮盈盈傳出戀情，Leonard回覆《香港01》時稱：「關係係朋友，佢有啲咩需要都會幫嘅。我反而唔好意思啊，就算我想FYY都大把選擇，只可以話多謝大家覺得我襯得起佢。（有冇發展可能？）盈盈係一個好女仔，熟咗發現佢有除左鏡頭前咩都敢講，有敢言嘅一面，都有冷靜思考嘅一面，有獨立思考呢樣嘢都係值得欣賞嘅，所以大家傾計都啱Channel。開始熟啲，大家傾計佢都比到好多工作上意見我。」

鄭衍峰（Leonard）曾與多名女神拍攝《3日2夜》。（資料圖片）

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而Leonard更搞笑澄清自己只有41吋胸肌，他更強調現實並不是「溝女王」，他指：「我現實生活真係未試過咁瘋狂追女仔，節目效果得短短30分鐘，我之前係做好功課……我本身係個啲好講求感覺，默契嘅人，所以一定要時間溝通，了解大家價值觀，理想等等，甚至乎了解大家笑點喺邊都非常重要！」

二人外形相襯！（IG/@crystalfyy）

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