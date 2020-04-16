瑤瑤34歲生日宣佈與韓籍男友：多了一個小寶貝！　IG一張圖揭真相

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黑澀會美眉成員之一的瑤瑤（黃喬歆）與韓籍男友李振遠（Andy）交往2年多，剛迎來34歲生日的她，14日在IG曬出與男友的合照深情告白：「謝謝你的付出，現在我們又多了一個小寶貝pinpong，往後的日子要更辛苦你囉！」仔細一看才發現小寶貝的真實身分。

瑤瑤分享小背心性感照，網民焦點卻在她的「小寶貝」身上。（IG@qiaoxinhuang）

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照片中，可以看到瑤瑤身穿黑色印花T恤，手捧蘋果批，和男友李振遠頭靠頭緊貼入鏡，她謝謝對方又陪自己度過一次生日：「沒想到時間過那麼快又過一年了…和你在一起總是開心大過於難過（？！）。」李振遠包容了她的不完美，瑤瑤全看在眼裡：「總是溫暖又耐心的對待我，什麼好的都給我，謝謝你的付出。」至於小寶貝，則是她最近才開始飼養的愛犬，當她捧著蘋果批入鏡時，毛小孩也被男友抱進懷裡，互動十分甜蜜。

小寶貝是瑤瑤最近才開始飼養的愛犬。（IG@qiaoxinhuang）

事實上，瑤瑤日前曾被問到「誰為對方改變比較多」，她坦言絕對是李振遠：「我真的是惡劣，我的個性真的就是很容易生氣。」比方說，她非常注重環保，到超商絕不拿吸管和筷子，但男友以前都會習慣拿：「後來被我可能常常唸到他也沒有拿了。」

瑤瑤不時在IG分享性感照。（IG@qiaoxinhuang）

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瑤瑤當時還奉勸對Oppa有迷思的女孩們：「韓國男生爛得非常多，多到不像話得多。」她承認自己完全是運氣好才會遇到現任男友，被問到想送給正在談異國戀的人一句話，她則表示：「見好就收！異國戀總是很甜蜜，但是通常成功機率不高嘛。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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