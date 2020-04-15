《Tiger King》揭馴獸師風光背後極邪惡　誘騙少女上床兼賣命工作

紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）於Netflix上架近一個月就引起劇迷熱烈討論，幾乎整個互聯網都充斥着關於《Tiger King》的Memes。這套獵奇紀錄片以開設老虎園的主角Joe Exotic的奇怪生平來帶出人們為養虎而瘋狂的心態，還有存在於這個次文化中的奇人異事。繼拆解完Joe跟死對頭愛護動物組織創辦人Carole Baskin的鬥爭後，今次要跟大家介紹Joe的「恩師」Bhagavan Antle。

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自稱博士的Bhagavan Antle，是位於南卡羅來納州Myrtle Beach的瀕危和稀有物種研究所T.I.G.E.R.S的創辦人，除了擁有野生動物園之外，亦是一位馴獸師。根據他Antle的網站所指，這位星級馴獸師曾跟多位國際巨星合作，並參與過500套電影製作，包括1998年的《D老篤日記》（Dr. Dolittle）、《神探飛機頭》（Ace Ventura：Pet Detective）、《The Jungle Book》系列等。而最出名的就是於2001年，為Britney Spears在MTV Video Music Awards上表演歌曲《I'm A Slave 4 U》的時候，在台上馴虎及教導Britney如何將黃色網蛇放在頸上，因而帶挈了Antle的野生動物園觀光團的生意。

同一時間有六個老婆

Antle在《Tiger King》中不斷吹噓自己的名氣，而他跟Joe就是因為同樣迷上飼養及馴服兇猛的野生動物而結緣，Joe對Antle讚口不絕，並感激對方扶植自己成為「虎王」。聽起上來Antle非常提攜後輩，更非常用心經營這個野生動物保護區，不過風光背後卻藏着邪惡的一面。製作單位訪問了曾在保護區擔任學徒的Barbara Fisher，她透露大部分參加學徒計畫的都是妙齡少女，並自願留在園區幾十年，除了學習飼養及馴虎，還會做Antle的性伴侶，而Antle同時間至少有六位「老婆」。Barbara表示當初看到園區的網站，感覺這個地方簡直是一個逃離現實世界的烏托邦，園區中的人全都茹素，還會用瑜伽精神來訓練動物。

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選擇性關係

可惜事實跟幻想有很大落差，所有女學徒都會住在衛生環境非常惡劣的馬房中，而Antle就會跟她們說：「你們什麼都不是，但只要聽命於我，我會讓你成為成功人士。」所有女學徒都會稱呼Antle為「Bhagavan」，是宇宙中全能的人意思，如果想加速自己的成名之路，她們都會選擇跟Antle發生關係。不過Antle只會挑選處女或很少性經驗的少女，然後這些女生就會對他產生感情，讓他為所欲為。Antle其中一位性伴Moksha透露自己每天都要工作16小時，並稱之為完美的生活方式，但她亦承認自己離不開Antle才留下。

Antle的其中一位性伴Moksha。（影片截圖）

比起狂熱野獸愛好者，Antle更像一位邪教教主。他透過營造烏托邦世界及各種洗腦方式，去誘騙無數入世未深的少女跟他發生關係，並利用人類對動物產生的感情去強留她們為Antle賣命工作。另外，Joe都承認自己很羨慕Antle能夠有這麼多伴侶，故因不清楚自己性取向的煩惱向兩為男友洗腦，並成功進行三人婚禮。