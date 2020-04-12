《Tiger King》揭Joe死敵Carole黑歷史　當第三者兼殺前夫餵虎？

受新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情影響，全球民眾都留在家中煲劇抗疫。其實除了劇集和電影，Netflix的紀錄片都非常高質素，過往推出的《我們的天與地》（Our Planet）、《Evil Genius》、《I Am A Killer》等，全部都大獲好評，而剛於上月推出的《Tiger King: Murder, Mayhem and Madness》就引起全球劇迷的熱烈討論。這套荒誕的紀錄片以養虎為主題，並圍繞兩位主角Joe Exotic和Carole Baskin的鬥爭，來證明現實比小說還要離奇，並撕開偽善者的惡毒真面目。

《Tiger King》上架10日就吸引3,410萬名觀眾收看。（官方海報）

《Tiger King》開首提到近年美國興起飼養大型貓科動物，民眾似乎已經將老虎當成寵物成為一種潮流。而曾經是鄉村歌手的怪人Joe Exotic就以開設老虎樂園而聞名，他頂着Mullet髮型、每日穿上色彩鮮豔的服裝，除了同性伴侶眾多，更跟毒梟、騙子、邪教領袖為伍，並因買兇殺死對頭人Carole Baskin而入獄，至今仍在服刑。

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Joe將兇猛的老虎視為寵物，但同時發現帶着老虎四處表演、繁殖及販賣老虎能夠到得到可觀的收入，而被愛護動物組織創辦人Carole而盯上。兩人多年來針鋒相對，更不時公開在網上對罵。雖然Joe的背景複雜，外型又不甚討好，但大批網民亦指責Carole作為動物組織的創辦人竟然將老虎關在狹小的鐵籠，以洗腦的方式吸引民眾自掏腰包參加照顧老虎的課程，作法不恰當，是偽善的極致，而紀錄片中更揭開Carole惡毒的一面。

擁有美滿婚姻的Carole Baskin其實亦藏着不可告人的暗黑歷史，紀錄片揭開她在15歲跟男友私奔。其後她由佛羅里達州搭陌生人的順風車去到緬因州，並火速嫁給打工的商店老闆並誕下女兒Jaime。可惜因為丈夫Michael家暴，而在離家出走的路上遇上第二任富豪丈夫Don Lewis。Carole當了4年第三者後坐正做大婆，不過Don竟然突然離奇失蹤，及後Carole更繼承了Don的遺產，搖身一變成為富婆！

不過最奇怪的是，在Don人間蒸發前兩個月，他曾經向Carole申請禁制令，只是被法庭駁回。紀錄片訪問了Don的秘書、律師、前妻及兩個女兒，各人都認為Carole是殺死Don的兇手。同時Don的兩名女兒更控訴Carole將Don碎屍後餵老虎，更希望警方能夠到老虎園中的碎肉機抽取DNA。而Joe Exotic亦在片中透露老虎擁有強勁的胃酸，如果將整隻火雞餵給老虎，根本不會有骨頭排出。此外，還有另一說法就是，Carole將Don的屍體棄屍在當年家中新建的化糞池，可惜一直都沒有採取任何行動。

案件疑點重重，Don原本避開Carole，並計畫去哥斯達黎加的時候，他的貨車被發現停泊在機場附近，可是他一直沒有出現。而Don在曾在離開前將禁制令的文件交給秘書Anne，更直言如果有朝一日自己失蹤後，一定是Carole所做的。Anne亦表示遺囑執行人應該是她，可惜在文件被偷後，執行人竟然變成Carole，但警方經多番調查仍未找到任何線索，此案亦成為懸案。另外，由於劇迷熱烈討論究竟Carole可有殺夫餵虎，Netflix宣布推出《Tiger King》續集，並主要探討這宗令人心寒的案件。