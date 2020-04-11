Netflix紀錄片《Tiger King》爆紅　男主角買兇殺人求特朗普特赦

Netflix一連7集的紀錄片《Tiger King》在上個月推出後即引起熱烈迴響，連續兩周高居美國最多人收看的影集，上線10日就吸引3,410萬名觀眾收看。影片以動物園主Joe Exotic為主線，講述他與保護動物組織創辦人Carole Baskin之間的對決，故事發展離奇過小說，不但揭露動物非法交易的真相，更一一揭示人性陰暗面，絕對顛覆三觀！

Netflix一連7集的紀錄片《Tiger King》在上個月推出後即引起熱烈迴響。（海報）

影片以動物園主Joe Exotic為主線，他將兇猛的老虎視為寵物，打扮出位又愛表演。（劇照）

男主角Joe留着鬍鬚、髮型奇特，原本是一位鄉村歌手，在奧克拉荷馬州非法開設動物園，並與毒梟、騙徒及邪教領袖為伍。他將兇猛的老虎視為寵物，對於任何不順心的東西都揚言要一槍打死，在這個以老虎為主的動物園中他擁有最大權力，自然而然就成為「Tiger King」。動物園的員工大多都是坐過監、無家可歸的人，他們的薪金一星期100美元，每日工作超過12小時，年中無休，但依然願意為Joe賣命。作為同性戀者的Joe，同時與兩男結婚，但到頭來兩位「老公」都是直男，只是為了金錢、甚至毒品一直留在他身邊，相當諷刺。

作為同性戀者的Joe，同時與兩男結婚，但事實上兩位「老公」都是直男。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

劇情主要圍繞着Joe與死對頭Carole的衝突展開，兩人多年來一直互相攻擊，Joe更多次揚言要揭露Carole的真面目。在外界看來愛護動物的Carole，實際上牽涉一宗「殺夫案」。Carole第二任老公Don Lewis是一位百萬富翁，但在1997年突然離奇失蹤，至今下落不明，更曾登上社會新聞版面。而Don在失蹤前曾向法庭申請禁制令，擔心會被老婆Carole殺害，可惜最後被駁回，兩個月後Don人間蒸發。直至在失蹤期滿五年的第二日，Carole即向法院申請死亡證明，並繼承巨額遺產。有傳Carole將前夫的屍體餵給老虎食，所以屍骨無存，至今都是一單懸案。

Joe的死對頭Carole Baskin看似愛護動物，實際上牽涉一宗「殺夫案」，前夫Don Lewis在1997年突然離奇失蹤，至今下落不明，Carole繼承巨額遺產。（影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

在Joe與Carole之間的鬥爭中，有錢又識手段的Carole明顯更勝一籌，她打着保護動物的名號，不但養了大量的野生動物，更令志願者免費為她工作，而Joe一步步掉入她的圈套，最後走上買兇企圖謀殺Carole的路，被判入獄22年，目前仍然在囚。這套紀錄片更揭露了動物園經營背後的黑暗，包括剝削廉價勞工、被老虎咬斷手、年青女員工被操縱甚至提供性服務、商業詐騙等等，所有情節都令人意想不到，幾乎每一集都大反轉，原以為講述老虎的紀錄片，事實上揭示了人性陰暗面。

Doc Antle利用動物吸引年青少女到動物園工作，但他會為她們改新名，隔絕外界聯繫，甚至會要求她們提供性服務，猶如邪教式洗腦。（IG@docantle）

+ 6 + 5 + 4

大膽出位的Joe甚至曾在2016年競選總統，之後再在2018年競選州長，他利用老虎來獲得名利，但最後仍然鬥不過Carole。雖然影片是真人真事的紀錄片，但題材新鮮、情節反轉離奇，吸引大批觀眾追看。除了令Netflix決定追加一集，滿足影迷之外，不少人為Joe抱不平，呼籲警方深入調查真相，日前更有記者當面追問美國總統特朗普會否考慮特赦他。而不少藝人都極力推介這套紀錄片，鄭秀文日前在IG透露自己3日追完，大讚好睇！有消息指影片將會拍成電影，型男奧蘭度布林（Orlando Bloom）將會出演Joe Exotic，不過Joe本人就屬意畢彼特（Brad Pitt）飾演自己。

Jared Leto還打扮成Joe，表達他對這部影集的喜愛。（IG@jaredleto）

有消息指將會開拍電影版，Joe Exotic希望由畢彼特（Brad Pitt）飾演自己。（Getty Images）

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