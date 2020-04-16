神級網紅Loren Gray擁4000萬粉絲　「真人版芭比」素顏樣震驚網民

被封為「真人版芭比」的美國神級網紅Loren Gray有着美麗的臉蛋加上高超的化妝技術，這位2002年出生、只有17歲的女生迅速走紅，她不只是一般的KOL，事關她YouTube頻道的訂閱人數有373萬，IG有近2000萬粉絲，Tik Tok的粉絲更是破4000萬人，是炙手可熱的紅人。

Loren Gray的五官相當精緻，化了妝的她看上去比她的真實年齡成熟。（Instagram@loren）

Loren Gray以「夢幻精緻娃娃」妝容走紅，她的一雙大眼睛、高鼻子和一雙豐唇，活像一個真人的芭比娃娃。令人好奇的是，化妝後，美得不像真的人她，如果卸下了妝容後，會是什麼樣子呢？早前，Loren Gray在YouTube分享一段關於自己日常化妝的片段時，就意外公開了她素顏的模樣。事實上，一直有酸民質疑她的美貌非天然，更有人指她「妝這麼濃，素顏一定很可怕」，不過這片段，就正好作個還擊，事關片段中的Loren Gray，眼睛一樣的明亮，五官也沒有太大分別，而且她的皮膚素質也好到令人非常羨慕。雖然有人仍挑剔像是「仙女瞬間被打入凡間」，但是也有大量網民讚她一樣漂亮，又有人留言指︰「她沒化妝時，像是12歲，化妝後像25歲。」

素顏的Loren Gray好可愛！（YouTube影片截圖@Loren Gray）

其實，過往性格大方直率的Loren Gray也曾分享過自己的素顏照，甚至是清楚得連毛孔都看得清，那時她透露那天是自己一直在戶外活動後，曬太多太陽而皮膚整個泛紅的慘情狀態，也引起了網民的一番熱議。

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