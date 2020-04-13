【打天下】學生妹葉麗娜一出場勁吸睛　Anson Kong露股好大犧牲

歐錦棠首次擔任電視劇監製，更身兼動作指導及男主角的ViuTV新劇《打天下》今晚首播，劇集以空手道為主題，題材少見。而劇集一播出就有飾演三師妹小玥的葉麗娜出場，她穿着學服演學生妹，外表清純甜美，已經吸引網民留意，她今年只得23歲，但演藝經歷卻非常豐富，出道不久已經參與大熱網劇《無心法師》，飾演丫鬟珠兒，之後又拍攝多套劇集，例如《夜空中最閃亮的星》、《百慕迷蹤》及《超能造夢》等。至於《打天下》是她首個參與的香港製作，又她拍攝之前更努力學定廣東話，落足心機。不過，在《打天下》中，仍然有濃濃的口音，要繼續努力了！

小師妹葉麗娜好pure好true！（電視截圖）

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另外，MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）在劇中也擔任重要角色關志浩，劇情講到他和一班人想教訓一下小玥，卻被馬剛正（歐錦棠飾）和莊惠（談善言飾）見義勇為拯救，而兩位也打得拳拳到肉，相當有型！Anson Kong被嚇到急急跑走，怎料被人不小心拉下褲子，只穿着內褲露股示人，認真大犧牲！除此之外，以前幫TVB拍劇的楊英偉在劇中演莊惠的父親，一出場也令網民大呼有驚喜！

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