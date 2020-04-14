【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍行針草帽行到想喊　體能勁差笑料百出

ViuTV節目《美女郊遊遊》邀請兩位靚女沈殷怡（Shirley S）和陳欣妍（Shirley C）行山之餘，又上山下海挑戰自我。觀眾期待以久，終於在周一（13日）首播，她們第一集就挑戰行高難度路線，笑料百出。

一出發仲好生猛！（電視截圖）

《美女郊遊遊》首集行山路線由城門水塘出發，去針山，上完草山，再上大帽山，全長15.4公里，預計時間是4小時，聽上去也覺得有點吃力。節目只有兩星期拍攝，連山藝教練Sunny出發前都同兩個Shirley講︰「我好擔心嚟緊你哋得唔得，因為攝製隊個個都行到七勞八傷！」出發不久後，她們已經累得喘氣，仲話︰「我已經想返屋企。」教練這時講個殘忍事實出來，其實只是行了起步，他說︰「正常人上針山大概一個鐘，你哋一個鐘仲喺山腳。」好彩有團隊好友Dee（何啟華）幫手揹背囊，花了3小時，她們才登上532米高的針山頂。

睇見都覺得吃力！（電視截圖）

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一路行，兩位Shirley開始有距離，Shirley S開始落後，而導演Mike在訪問下直言︰「行就一定行得完嘅，睇吓幾點啫，因為我其實對佢哋嘅體力，初頭已經有心理準備，可能會行得好辛苦嘅，但係估唔到佢哋嘅體力係咁弱，尤其佢哋兩個話自己一個禮拜做幾次Gym。到大約下午3點，她們終於行了一半的路程。慢慢地，Shirley C跟大隊行，Shirley S已經被拋離得影都冇！到夜晚8點，她們終於行到大帽山，不過仲要用45分鐘落山，即是行到晚上9點，由早上8點半出發，真真正正是由天光行到天黑，真的是有血有汗！

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