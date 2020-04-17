日版《夫妻的世界》？新川優愛不倫劇爆紅　劇情超展開閨密變小三

近期以「不倫」為題材的韓劇《夫妻的世界》超火紅，收視率一集比一集高，讓人看到血壓飆升！不過也有許多網友表示劇情實在太黑暗而看不下去，但又想看正宮、小三勾心鬥角的類似劇情的話，小編這就推薦一部在日本相當火紅的不倫劇，雖然劇情一樣狗血（還有點超展開），但比較起來真的輕鬆很多啊！

近期以「不倫」為題材的韓劇《夫妻的世界》爆紅。（《夫妻的世界》劇照）

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今天小編要介紹的日本火紅不倫劇就是《Guilty這個戀愛有罪嗎？》，改編自原著銷售超過150萬本的漫畫，由此可知真人版一推出就造成了轟動話題！劇情講述女主角荻野爽與丈夫是人人稱羨的完美夫妻，看似幸福但丈夫卻在暗地裡勾搭女主角的閨蜜，同一時間荻野爽又巧遇自己在高中的初戀男友，超糾結劇情讓這部劇成為日本近期轟動的話題～

《Guilty這個戀愛有罪嗎？》改編自原著銷售超過150萬本的漫畫。（《Guilty這個戀愛有罪嗎？》劇照）

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不只故事設定很「精彩」，還找來人氣演員新川優愛與小池徹平搭檔主演夫妻，光看演員陣容絕對讓人追這部劇的關鍵之一！而第一集預告更直接讓人看傻眼，開頭看似完美的夫妻，不料老公竟然有小三，並且還是自己的閨蜜！而閨蜜平時形象嬌柔、善解人意，並常常傾聽好友生活中的困擾，脫下眼鏡後卻是個諂媚自己老公的小三，還表示：「我需求很大！」直接來個大反轉！

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