新垣結衣入行全因一女子？　Gakki：如沒出道大概會留在沖繩

被廣封為是「國民老婆」的日本清新女演員新垣結衣，出道已經長達10多年的她不知不覺也在今年滿了31歲。現在她長年代言的GMOクリック証券就推出了新垣結衣最新戶外露營紀錄廣告《Life is Friendship.》，讓我們看見在大自然包圍下最純淨的Gakki。

「GMOクリック証券」推出了新垣結衣最新戶外露營紀錄廣告。（GMOクリック証券）

新垣結衣在廣告中真情吐露自己長年擔任人氣女演員的心聲：「周圍總有很多令我尊敬的人，可能是我的運氣真的很好，遇到的都是令我肅然起敬的對象。如果沒有出道演戲的話，現在的我大概還會留在老家（沖繩）吧，可能會盡量去嘗試各種不一樣的職業。」如果13歲時不是姊姊力勸新垣結衣去參加ニコラ雜誌模特兒的徵選，我們可能就無法像現在一樣與這麼純真天然的新垣結衣相遇。

新垣結衣之所以會入行是因為親姐力勸她參加雜誌模特兒徵選。（GMOクリック証券）

新垣結衣藉由這一次的戶外廣告，難得可以在繁忙的演員工作行程之餘踏青，讓她不禁感嘆：「我大概已經有5、6年沒有像這樣接觸大自然了，現在的我想要找到能夠更一頭栽進去投入的事情，畢竟我才剛邁入30代，如果能找到熱衷的事，在上面多花點時間讓自己變得更加從容就好了。」

新垣結衣表示已有5、6年沒有接觸大自然。（GMOクリック証券）

對於人生未來的規劃，新垣結衣也給予了自己真切的看法：「人如果想著一定要獲得幸福，那就肯定會產生焦慮。所以我覺得人只要好好活著就好了，享受當下自己的生活，對此感到快樂舒適就足夠了。」廣告中我們可以看見著出道以來始終如一保持著初心的新垣結衣，你絕對不能夠錯過在戶外環境下釋放出最純真自我的Gakki。

新垣結衣抿嘴的樣子非常可愛。（GMOクリック証券）

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