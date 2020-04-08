新冠肺炎｜木村拓哉72秒短片籲正確洗手　做漏一件事遭網民批評

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本的影響越來越大，很多日本的藝人拍攝了宣傳洗手、預防感染的視頻，其中就包括木村拓哉、嵐等人氣藝人。4月6日，日本男藝人木村拓哉在JOHNNY’S事務所的官方YouTube頻道，發佈了預防感染新型冠狀病毒的洗手視頻。

木村拓哉在使用肥皂時沒有把水喉關掉，被網民批評浪費食水。（Youtube@Johnny's official）

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木村拓哉說：「大家現在都在經歷非常困難的時期，我考慮了自己能為大家做些什麼。」木村拓哉的洗手視頻宣導大家如何正確、細緻地洗手，呼籲「保護自己等於保護重要的人，請一定要這樣做」，視頻上線後不到1個小時，播放量就突破了5萬次。

2016年8月，因在YouTube上傳的視頻《PPAP》而風靡全球的歌手PICO太郎，將其代表曲的新版本《洗手歌》（《PPAP - 2020 -》）上傳到YouTube官方頻道。身為製作人的古阪大魔王，以「在世界被病毒侵襲的當下，我能做點什麼」為出發點，在家中拍攝了這個視頻，他希望這個視頻能讓孩子們意識到要正確地洗手，最大程度減少病毒的感染。

PICO太郎將《PPAP》改篇成《洗手歌》。（Youtube@-PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL-公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル）

由於日本的疫情影響擴大，人氣天團嵐也推出了《洗手歌》，教粉絲如何輕鬆防疫。日本為防止感染擴大，各地政府紛紛要求民眾減少外出，體育和藝文活動全都叫停，JOHNNY’S事務所就相當貼心的推出線上演出企劃，讓粉絲不用出門，就能在家欣賞偶像演出。在JOHNNY’S的線上活動中，嵐除了演唱三首成名曲，還特地創作一首新歌〈WashYourHands〉，用唱歌的方式做防疫宣導。結束後還播放成員洗手的實況畫面，讓粉絲大喊滿足。

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