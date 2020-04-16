【打天下】歐錦棠邀客串　魔裟斗兩奪K-1世冠稱「永不死的銀狼」

由歐錦棠、談善言、MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）主演的ViuTV劇集《打天下》，是首套以空手道為主題的港劇，播出短短幾天已經獲得一致好評，更大讚劇集中的動作場面拳拳到肉。在昨晚（15/4）播出的第三集，棠哥大戰日本K-1格鬥天王魔裟斗，兩人的激戰更令棠哥裂了肋骨！

劇情主要講述馬剛正（歐錦棠飾）憶起二十年前在機緣巧合下拜入武田國全（張建聲飾）的父親武田寬（倉田保昭飾）開設的空手道館門下，馬剛正原本跟武田國全建立了深厚兄弟情，可惜國全突然發難與正大打出手，被正打傷之餘更錯失去日本比賽的機會。頂替國全的馬剛正，過五關斬六將，終於打入決賽，最後卻因為太心急而成為鐵炮英二（魔裟斗飾）的手下敗將。不服氣的剛正回到酒店後收到英二的挑戰信，兩人再大戰一輪後，正依然輸給對方，但最終得英二的提點後才反省自己的不足之處。當正返港後發現師父武田寬因得悉自己犯下私鬥的禁忌而含恨離世，最終被國全逐出師門。

棠哥大戰魔裟斗決戰逐格睇：

+ 8 + 7 + 6

棠哥在Facebook上載了跟魔裟斗拍攝的幕後花絮照片，並留言表示能夠跟魔裟斗對打是一大榮幸，可惜自己卻付出了很大代價，就是在拍攝期間被對方傷及肋骨。其實現年41歲的魔裟斗，曾參與過不少電影，而現實中他是首位成為K-1 World Max世界冠軍的日本選手。原名小林雅人的魔裟斗在15歲開始學習拳擊，並於1997年正式參加職業賽，更在20歲獲得AJKF全日本踢拳聯盟次中量級冠軍。魔裟斗擁有很強的拳擊技術和組合拳腳連續技，憑紮實的功架和俊朗的外表，令魔裟斗成為日本最受歡迎的偶像拳手。

+ 2

憑長勝紀錄獲封「永遠不死的銀狼」

魔裟斗離開AJKF的職業賽後成立團隊「銀狼」，並開始參加在泰國和日本K-1等不同的賽事，因為長勝紀錄而獲得「永遠不死的銀狼」的封號。擁有超強體能的魔裟斗即使年近三十，仍繼續接受高強度訓練來持續增強實力。在整個職業生涯中，魔裟斗奪下多個冠軍，最震撼的就是在K-1 World Max世界賽冠軍兩連霸，63戰中奪得55勝、6敗、2和的戰績，最後他選擇在人生最高峰時宣布退役。魔裟斗2007年與女藝人矢澤心結婚，現時過着幸福的家庭生活，但不時都會出席跟搏擊相關的活動，亦參演了日本搏擊真人Show《格鬥代理戰爭第4季》。

點擊下圖看更多魔裟斗的爆肌照片：