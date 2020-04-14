【打天下．劇透】決戰談善言輕鬆取勝　眾人合謀要做歐錦棠弟子

由歐錦棠、文頌嫻及談善言主演的ViuTV新劇《打天下》於昨晚（13日）正式首播，劇集以空手道為主題，講述一位退隱多年再復出的空手道高手帶領準奧運空手道選手、小混混及新移民高中生齊齊追逐空手道夢的熱血勵志故事。

馬剛正路見不平出手相助，卻被警察帶回警署。（影片截圖）

文頌嫻擔任「空手道更新計劃」的負責社工莫可麗。（影片截圖）

昨晚一集講到馬剛正（歐錦棠 飾）與莊惠（談善言 飾）路見不平救出在街上被欺凌的新移民高中生凌小玥（葉麗娜 飾），卻連同小混混關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）齊齊被帶回警署，四人需接受半年「空手道更新計劃」，而擔任這個計劃的社工負責社工莫可麗（文頌嫻 飾）正正就是馬剛正20年沒見面的前女友。

眾人幫助被欺凌的凌小玥。（影片截圖）

莊惠第一個出手相助。（影片截圖）

小混混關志浩亦受牽連。（影片截圖）

今晚的劇情講到，馬剛正與莊惠被安排「空手道更新計劃」中擔任教練，並分開教授空手道。大多參與計劃的邊緣青年都選擇莊惠，只有凌小玥堅持跟隨馬剛正。因馬剛正與莊惠所教授的空手道屬不同流派，於是二人即場比試。馬剛正以實戰型空手道輕鬆擊倒莊惠，令她大受打擊，懷疑自己實力，關志浩見此心感同情。而在旁觀戰的邊緣青年們則合謀轉拜馬剛正門下。

大多參與計劃的邊緣青年都選擇莊惠，只有凌小玥堅持跟隨馬剛正。（影片截圖）

馬剛正與莊惠被安排「空手道更新計劃」中擔任教練，並分開教授空手道。（影片截圖）