【The King：永遠的君主】李敏鎬克服空白期　讚金高銀眼神有魅力

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥和鄭恩彩主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》將於明天（17日）開播，今天一眾主角就率先舉行記者會為新劇做勢。其中闊別電視三年的李敏鎬也分享了當兵及退伍後3年空白期的心情，以及與金高銀首次合作的感想。

《The King：永遠的君主》是李敏鎬自去年退伍後，經歷完三年空白期的回歸作，因此未開播就備受關注。被問到回歸的心情，李敏鎬表示檢視過去的自己後覺得要展示出30代男性應有面貌。踏入30歲後，他覺得自己變得更有人情味，待人處事上亦更從容。李敏鎬亦講到曾一度擔心重返劇組會覺得陌生，但他沒想到仍非常熟悉！對於新劇明天就開播，經驗豐富的他也坦言覺得緊張又充滿悸動。

李敏鎬和金高銀等人出席《The King：永遠的君主》記者會。（Netflix提供）

按圖睇更多記者會照片：

+ 11 + 10 + 9

第一次與金高銀合作，李敏鎬大讚對方的眼神能夠隨時變化充滿魅力，一時非常強悍，一時又能給人清純乖巧的感覺，令金高銀非常害羞。而金高銀第繼《鬼怪》後第二次參與金銀淑編劇的作品，她坦言雖然開心，但因不想令編劇失望而有不少壓力。《The King：永遠的君主》一眾演員合作近6個月，李敏鎬突然在記者會抱怨大家稱他「前輩」卻不叫他「哥哥」，表示失落。於是眾演員在主持人的提議下，彆扭地對李敏鎬稱呼「哥哥」成為一大笑點。劇集將於明晚10點半於《Netflix》同步播出，劇迷緊記追貼直播。

《The King：永遠的君主》將於明天開播！（劇照）