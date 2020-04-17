【The King：永遠的君主】開播懶人包　李敏鎬花25年尋找金高銀？

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、鄭恩彩和金景南主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》將於今晚（17日）開播，劇集為《鬼怪》、《太陽的後裔》金牌編劇金銀淑作品，相信不少劇迷都期待已久。新劇正式開播之後，讀者不妨率先了解一下各位主角的設定。

《The King：永遠的君主》是一部以現實世界及大韓帝國為背景的穿越劇，兩位主角李敏鎬和金高銀在兩個平行時空的交匯處相遇，將一同合作關閉連結異次元的大門，並展開一段跨越空間的愛情故事。

李敏鎬飾演來自大韓帝國的皇帝「李袞」。（劇照）

李敏鎬：大韓帝國第三任皇帝「李袞」

李袞在8歲時，目睹父親被謀反最終死去後，他一直認為皇宮是最安全的家園亦是最危險的戰場，而且性格沉默寡言的他對婚姻及後嗣都不感興趣。李袞的一生都在逃避宮中生活，因此他到世界各地參加學術大會，又以海軍軍官身份服役兩年。一次偶然的機會下，李袞來到了現實世界並與「鄭太乙」相遇，他發現對方是他花了25年尋找的女人，因為8歲當年，李袞在地上撿到的正是她的身份證。

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金高銀飾演鄭太乙及露娜兩角。（劇照）

金高銀：大韓民國刑警「鄭太乙」/ 賤民罪犯「露娜」

活於現代的鄭太乙是一位自小擁有警察夢的女生，而她亦順理成章加入了重案組，6年間「有罪必罰」就是她執行任務的信念。直至某天突然在光化門前，遇見了一位自稱來自大韓帝國的皇帝「李袞」，她被對方帥氣的外表迷住，但又覺得他的陳述像瘋子一樣；在另一平行時空中，鄭太乙是一位住在底層城市的賤民兼罪犯露娜。她無父無母，至細犯盡盜竊等罪行，直至被關進監獄才擁有身份，可憐的她更在這時患上癌症。

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禹棹煥飾演曹誾燮及曹影兩角。（劇照）

禹棹煥：社會服務人員「曹誾燮」/ 皇家近衛隊大將「曹影」

曹誾燮是一位夢想一年轉兩次的社會服務人員，不論偶像、大企業總裁，他都從來沒有實現過。就在退役前的幾天，正打算真正實踐首個夢想時，他遇上自稱是大韓帝國皇帝的怪人，因而再點燃了新的夢想；另一平行時空中，他是「李袞」的親信曹影。他4歲是首次與皇帝見面，二人除了是兒時的玩伴外，長大後也是互相信賴的夥伴。

鄭恩彩飾演大韓帝國總理具瑞怜。（劇照）

鄭恩彩：大韓帝國總理具瑞怜

具瑞怜是大韓帝國首位女性總理，雖然出身低微，但她力爭上游成為新聞主播後，再嫁入政界並擔當了政黨發言人。利用完婚姻後，具瑞怜以離婚堅定女人的形象成功當選總理。不過她的最終目標其實是皇帝，因此每當有女人出現在「李袞」身邊都會燃點起她嫉妒的心。

看過4位主角的簡介，相信讀者都對《The King：永遠的君主》有更深的初步了解。劇集除了在浪漫劇情中加入夢幻元素外，劇組亦走訪了韓國各地取景。李敏鎬與金高銀首次相遇的光化門廣場，相信首集就會見到外，京畿道水原圖書館和慶尚道釜山森林等美景也將逐集出場，為觀眾帶來視覺上的最大享受。劇集將於今晚（17/4），晚上10點半起於Netflix上架，香港劇迷都能緊貼韓國開播。

《The King：永遠的君主》將於明天正式開播。（Netflix）

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