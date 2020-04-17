【魯豫有約】賈靜雯回應嫁「偽豪門」事件　自爆被好姐妹搶男友

台灣女星賈靜雯近日獲邀上內地綜藝節目《魯豫有約一日行》大談人生經歷，回望過去第一段婚姻被爆出嫁入「偽豪門」、與前夫孫志浩離婚為爭取女兒孫翎茜的撫養權二人鬧得不愉快等，多年過去再談及這一件事，她就公開承認當時自己是有一些衝動，如果再發生如此事件她絕對不會衝動處理，還自爆曾被好姐妹搶走男友一事。

【魯豫有約】賈靜雯童年曾遇變態佬：直接從滑梯拽下來拉入廁所

賈靜雯在節目大談人生起伏。（《魯豫有約一日行》微博圖片）

2005年賈靜雯嫁給美藉華人富商孫志浩，當時嫁得風光的她大家以為她當上了豪門少奶奶，但隨後卻爆出孫志浩是「偽豪門」一事，身價根本被灌水不是富豪。

多年後再談及該事，她認為當時外界瘋狂報道「偽豪門」一事，對她傷害很大，因為她不認同女明星就是要同豪門劃上等號：「因為對我的心態跟我想要的那個生活，不是像大家講的所謂『豪門』這件事情。從以前工作到現在就是這樣子，我賺的錢自己花，自己習慣。我那時候不曉得就是說，當他的條件是好的，不是大家所謂的豪門，可是你們硬要想要說女明星跟豪門是一定劃等號的時候蠻受傷的吧。」認為當初的選擇是因為相愛才走在一起，根本同其他因素無關。

賈靜雯同前夫為了爭女兒撫養權鬧得不快。（視覺中國）

可惜她與孫志浩的婚姻只維持了五年就離婚收場，二人更為了爭取女兒孫翎茜撫養權更對簿公堂，互相撕破臉鬧得沸沸揚揚。當時的賈靜雯可以話為了得到女兒的撫養權不在乎其他事情，再回望這件事她現在坦承自己長大成熟了：「我覺得我可能那個時候只有一個衝動，我想把那個愛爭取到回我身邊。我覺得我會無所不用其極地去把愛爭取回來。所以我不在乎大家看到了甚麼，我沒有想到那麼多，我只覺得嘗試了這條路，我才能夠看到或者是接近到那一段關係更近一點。如果你問我現在我絕對不會這樣處理，我覺得我成熟了。」

二人為了女兒難得同框。（賈靜雯微博圖片）

雖然第一段婚姻不幸福，但幸好她最終遇上了真命天子台灣演員修杰楷，二人在2015年結婚，目前育有兩名女兒。同是演員的先生名氣不及賈靜雯來得厲害，當在去年賈靜雯憑電視劇《我們與惡的距離》獲得好評的時候，他們二人的演藝事業又再拉開距離，對修杰楷來講是具有壓力的，但他面對外界的聲音時卻顯得從容，曾講出的一翻說話令賈靜雯非常感動：「他說我看到你接到這麼棒的劇本，然後演得這麼好，我很有動力。我一定讓你有一天可以看到我的表現。」可見修杰楷正能量滿滿是一位暖男。

賈靜雯現時婚姻非常美滿。（《魯豫有約一日行》微博圖片）

身為大美人賈靜雯身邊亦出現不少追求者，在過去幾段沒有修成正果戀情當中，有一段是令她印象最深刻：「我以前的一段戀愛也是被一個好姐妹，就是直接跟他在一起，然後我都不知道，然後後來才知道。而且還會打電話關心我，但她已經跟他在一起了。」聽到在旁的主持人魯豫都驚訝，直言對此不能接受和理解，賈靜雯也表示跟這位好姊妹再也無法做朋友，現時已經沒有聯絡了。