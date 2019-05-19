【魯豫有約】蕭敬騰兒時家境困難學音樂受阻　脾氣差爸爸似炸彈

台灣金曲歌王蕭敬騰擁有一座人人羨慕的2億新台幣（約5千萬港幣）豪宅，低密度的背山面湖設計只有27戶的好風水格局，就連香港歌王陳奕迅（Eason）都曾稱羨。但原來想不到這位金曲歌王小時候家中是窮到連門都無，實在令一眾網友O晒嘴。近日，他就接受內地節目《魯豫有約一日行》的訪問，自爆兒時家境，更形容起自己的父親是一顆炸彈，一家人連三餐溫飽都成問題。

蕭敬騰豪宅位於台北信義區。（永陞建設網頁）

2億新台幣豪宅逐格睇:

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唱得的蕭敬騰身上無疑就被貼著音樂標籤，自19歲出道以來短短用7年時間就成為金曲歌王（第24屆金曲獎『最佳國語男歌手獎』），27歲建立自己個人錄音室﹑29歲組建「獅子合唱團」擔任主唱﹑出道至今12年完成6張個人專輯，超過70場個人演唱會均大受歡迎，這一切的成就他則歸功於「音樂」救贖了他。

過去曾是問題少年的他，年輕時曾誤入歧途差點打死人，最後被送入青少年輔導組輔導了兩年令他人生得以改變：「不讀書不上課，每天去彈子房打球，就認識一些他們覺得自己很厲害的人，做一些壞事就是。」在那裡令他有安全感，因為識打爵士鼓關係，就在輔導組教唔同人士學打爵士鼓，令他非常有成就感。

蕭敬騰年輕時差點打死人。（魯豫有約微博圖片）

事實上在學音樂這條道路上，他因為家窮而走的比別人辛苦。原來在15歲這一個年紀開始學音樂的他，因為自己的叛逆問題，所以母親先嘗試願意給他學音樂，但其實在叛逆問題發生之前他已經好想學音樂，只不過「窮」令他卻步：「其實我從小學我就跟媽說我想學音樂，但是我們家很窮很窮，我家是沒有門的，冬天的時候你可以在室內用爐子燒木炭的，因為我們沒有窗戶所以不會密閉。然後下雨天會淹水的，颱風天玻璃吹破了，我們也就不換了，因為沒有錢。很窮真的很窮。」

出生在花蓮縣豐濱鄉貓公部落的他，其實擁有原住民阿美族血統，在那個年代（80年代）的確所住地區比較偏遠資源又短缺，窮到連門都無亦不出為奇。

蕭敬騰因為青少年輔導組關係，而順利完成學業。（魯豫有約微博圖片）

雖然從小已經喜歡音樂，但他明白到學音樂對於一個窮家庭來說是非常奢侈的。因為當時他一家人的開銷全靠他阿嬤（奶奶）一個人支撐，即使父親有工作都於事無補：「我全家可以說是靠阿嬤支撐，我阿嬤是擺地攤的，每天跑警察也是賺現金的。我父親是開出租車的，可是他脾氣相當火爆，經常在外面跟人家吵架，所以他出去基本上是賠錢的。他也是一顆炸彈對我來講，我媽媽就是照顧我們，所以我媽媽沒有工作，所以在那個時候他們不會因為一個小孩的一個可能，可能那時候他們覺得是隨口的要求吧，而且我一天到晚找麻煩，他們不願投資，因為賺錢太辛苦了，我們連吃飯都吃不飽。」難以想像他的兒時家庭環境是這樣。

年輕時爸爸對２他來講是２一顆炸彈。（魯豫有約微博圖片）

「家窮」絕對沒有令他放棄音樂，自識打爵士鼓之後他就轉而自學鍵盤樂器，17歲就在民歌西餐廳駐唱，19歲那一年參加《超級星光大道》踢館挑戰賽令他一唱成名，慢慢累積爬上今時今日的金曲歌王之路。所以話「窮」不代表一切，靠後天的努力始終會闖出一片成就。

蕭敬騰用7年時間就成為金曲歌王。（魯豫有約微博圖片）