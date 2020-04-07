【機場特警】王梓軒被誤會「偷食」鄧佩儀　海旁拍談情戲逼真

王梓軒在《機場特警》中飾演齋sir一角，雖然與拍檔詩嬅(鄧佩儀飾)有感情線，但兩人每次撞面都會頭頭碰著黑，但最後亦會擦出愛火。其實這對歡喜冤家早已認識，拍攝時二人甚有默契，更有記者誤當兩人拍拖，直指梓軒「偷食」，實情卻只是劇情需要！梓軒笑言：「其實我同Gloria識咗好耐，我哋一拍即合，冇乜尷尬場面，可能太逼真嘅關係……有一次我哋喺海旁拍戲，想拍個wide shot，啲機擺得好遠，有記者朋友經過就偷拍，以為我哋兩個偷情，登咗出嚟，咁當然唔係真啦！我諗大家睇落去都會覺得好自然。」

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王梓軒每次拍攝前一定會同警犬跑圈放電。（圖片受訪者提供）

劇中梓軒除了與Gloria有感情外，與兩隻警犬亦有不少對手戲，梓軒指：「一開場就見到要退役嘅prince，同後來嘅Duke，好多謝Clement sir，兩隻都係佢嘅愛犬，Clement sir大有來頭，佢係一個真嘅前OC，即係機場特警最高領導，佢客串套劇兼借出兩隻愛犬俾我哋拍攝，一個咁犀利嘅人，揀嘅品種一定好好，兩隻狗都好聰明、好好力、反應好快，但都好鍾意蝦人，如果你同佢哋唔係好熟，或者你駕御唔到佢就會蝦你，我初初同佢哋合作，喺未埋位時，要用好長時間先可以拍攝到，佢哋知道嗰個係mark位，知道有人望住，幾時roll緊機，幾時cut機，但佢特登要搞吓你，所以我每次拍攝前都要同佢哋放電，就算開06都會早一個鐘入去同佢哋玩，佢哋好好力，最長放咗兩個鐘，後來就縮短至一個鐘頭多，我同佢哋玩波、跑步，每一次睇個劇我都會好掛住佢哋。」