【青春有你2】21歲金子涵才色兼備選過美　曾與吳啟華合作拍劇

由Lisa@BLACKPINK、Ella@S.H.E、Jony J、蔡徐坤擔任導師的內地選秀節目《青春有你》第二季已進行至中段，除了已經淘汰一半人選之外，各位練習生的排名也在時刻發生變化，前期沒有受到太多關注的人也逐漸成為焦點，金子涵就是其中一位。

金子涵1999年出生於山東濟南，身高173cm，面容精緻，雙眼大且深邃，臥蠶飽滿，如同洋娃娃一般。她自幼學習舞蹈，擅長多種風格，憑藉出眾的藝術天賦，6歲時已是當地家喻戶曉的童星，2008年還同吳啟華、斯琴高娃等合作過劇集《謝謝你的愛》，在劇中飾演「小果果」，不過該劇至今仍未首播。

2011年，12歲的金子涵跟隨媽媽及兩個妹妹移民紐約，四次參加《美國青少年才藝大賽》（Teen's Talent Show）均有得獎，分別是中國舞蹈組銀獎、中國民族舞獨舞金獎和最高人氣獎、中國舞團體預賽第一名以及歌唱組第一名和達人組第二名。她唱跳兼備，幾年前已經在紐約開辦了自己的舞蹈室，實力不容小覷。

金子涵三年前的受訪畫面。早在參加《青春有你》第二季之前，她已經在視頻APP美拍與抖音小有名氣。（視頻截圖）

雖然小小年紀，但不難看出金子涵才藝卓絕。2016年，她參加第15屆《美國華裔小姐競選》，除了表演舞蹈，她還識川劇變臉，最後斬獲季軍與最佳才藝獎，當時的她只有17歲，是所有候選佳麗中年紀最小的一位，而那一屆的冠軍是余思霆。

點擊下圖睇金子涵部份參選畫面：

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在這之後，金子涵參加了台灣東森美洲電視音樂選秀節目《2017動森新人王》，獲得季軍。同年還擔任了《美國青少年才藝大賽》主持人等。

據悉，金子涵幾年前已前往韓國訓練，曾是SM公司的練習生。今年1月，以樂華娛樂練習生身份參加《青春有你》第二季。可能因為個性低調，又比較沉靜寡言，金子涵最初在節目中並未有太多畫面，因此關注度也不是很高。但在首次競演舞台跳完蔡依林的《Play》後，她憑藉驚艷的舞技與超強的舞台表現力進入觀眾視線，成為人氣練習生，不少網友都對她寄予厚望，希望她可以出道。相信金子涵在接下來的舞台會愈發精彩。

金子涵在舞蹈《Play》中非常有型。（微博@金子涵Aria全球粉絲後援會）

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