【The King：永遠的君主】李敏鎬半小時零台詞　換6造型攬金高銀

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、鄭恩彩和金景南主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》今晚（17日）終於開播，相信粉絲都已期待已久！由於是李敏鎬經歷當兵後，久違3年的回歸作，因此劇集特別受粉絲及劇迷關注。

《The King：永遠的君主》首集花半小時交代李敏鎬的童年。（SBS截圖）

《The King：永遠的君主》是一部以現實世界及架空的大韓帝國為背景的穿越劇，不過主角通常都要壓軸出場，第一集又要交代李袞（李敏鎬飾）兒時見到父皇謀反被殺後登位的經歷，所以除了開播的數秒外，等足半小時他都是零對白。可是李敏鎬一出場就換足6個造型，由騎白馬的帥氣造型，到Ｖ領浴袍及穿背心大曬臂肌，又一次力證李敏鎬的高顏值駕馭各種造型的能力；而鄭太乙（金高銀飾）作為重案組刑警，一出場就打女上身成功捉拿犯人，帥氣到不得了。

李敏鎬出場30分鐘就換了6個造型。（SBS截圖）

按圖睇李敏鎬其中3大造型：

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25年前李敏鎬在父親被殺現場撿過金高銀的警員證。（SBS截圖）

按圖睇李敏鎬另外3個造型：

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簡單介紹兩位主角李敏鎬和金高銀飾的背景後，李敏鎬意外通過了平行時空的大門，終於在光化門廣場前與金高銀相遇。可是二人的初見面並不如觀眾期待般夢幻及華麗，李敏鎬騎着白馬走在馬路上，馬上就被金高銀指控違反《道路交通法》。由於李敏鎬8歲時就在父親被殺現場撿過金高銀的警員證，25年來一直在尋找救過自己的對方，所以當他見到金高銀後激動到擁抱了她。想知道二人初次見面後會有甚麼發展，劇迷當然要留意明天的第二集播出。

李敏鎬與金高銀的初見面，並不如觀眾期待般浪漫。（SBS截圖）

點撃睇李敏鎬、金高銀初見面：

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