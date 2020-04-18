【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍比堅尼終出場　沙灘踢浪奔跑陽光滿瀉

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》由「Double S」沈殷怡、陳欣妍主持，以及阿Dee（何啟華）兼任主持及工作人員，行山之餘還會介紹香港大自然風景兼挑戰各種高難度任務。早前《美女郊遊遊》的一段愚人節片花成功震撼整個網絡，令萬千網民都引頸以待，到了今集（17/04，週五），大家最期待的畫面終於都出現了！

沈殷怡和陳欣妍真是豁出去了，竟然挑戰行山黑點。（《美女郊遊遊》 / ViuTV截圖）

不過，去目標地點之前之前，「Double S」原來還要在由赤經營地出發，途經大浪坳，再直上行山黑點中的黑點 - 蚺悲尖，行畢全長3.5km，上升450m下降21m的路程才能到達。片尾的「非常正路線資訊」中也提到，這段路山勢陡峭、滿布碎石，而且又冇遮擋物，又曬又辛苦，是香港的超高難路線。

下面有高清圖，靚到可以做電腦桌布。（《美女郊遊遊》/ ViuTV提供）

唔知點解一定要夕陽下奔跑，不過畫面真係拍得好靚！（《美女郊遊遊》截圖）

睇住「Double S」沈殷怡和陳欣妍兩位行上高山，沿途真是十分驚險！爬（已經唔係行）到半路時，沈殷怡更對着鏡頭抱怨：「咩吖？呢條根本唔係路。」至於落山呢？就冇嘅...導演就十分貼心地換上了她們沙灘踢浪、奔跑，各種嬉戲玩耍的畫面，其中，當Cam-men在拍攝陳欣妍的Mood-Shot（氣氛畫面時，格仔導演就疑似唔收貨將攝錄機奪去，自己親身上陣掌鏡，連Cam-men哥哥都忍唔住講：「導演自肥可恥...」唉，只能安慰說一句：「這些機會不是你的。」

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下集沈殷怡和陳欣妍挑戰攀石：

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