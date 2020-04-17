【美女郊遊遊】沈殷怡深夜發長文　憶爬瀑布感觸落淚：我都會恐懼

ViuTV真人騷《美女郊遊遊》以沈殷怡（Shirley S）和陳欣妍（Shirley C）三點式行山的愚人節宣傳短片震撼網絡，話題夠爆炸性之餘亦收足宣傳之效，雖然節目播出街的版本，與想像中......有幾分出入，但仍然留得住一班觀眾，晚晚「一起」行山，目擊她們如何突破自我。周三晚（15/4）播出的第三集，「Double S」被製作團隊要求爬瀑布，最終喊住完成挑戰，確實我見猶憐，而沈殷怡在周四（16/4）深夜在IG和fb專頁發表長文，抒發感受。

沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan）面對的恐懼非筆墨能形容。（IG@shamshirley）

長文中，沈殷怡記下自己完成挑戰後的感受：「恐懼，其實我都會恐懼。我係一個對自己要求好高嘅人，我仲係一個好倔強既（嘅）人。由細到大都覺得只要唔係絕對唔可以，我就應該要盡全力去完成佢做好佢，對於別人嘅要求我都會話『好啊』就衝咗落去！作為一個硬著頭皮嘅尖子，就算唔擅長，會恐懼，但因為我唔畏高同識游水，我就覺得自己有著要完成一啲任務嘅使命感，同照顧依賴我嘅人。」

其實「Double S」兩個女仔都係硬住頭皮去玩。（IG@shamshirley）

文末她除多謝支持她的製作組之外：「最後謝謝你們不嫌棄那個情緒崩潰的我，有人說：『看到那麼真實的我，覺得距離靠近了』，從小我就不擅長表達自己的情緒，也習慣要自己情緒管理，所以給人相對冷靜正經，甚至放不開的形象」，更hashtag多謝在節目中做「下靶」的何啟華（Dee@ERROR）安慰。

嘗試睇一集，或者大家就會對這兩位女生有改觀！比堅尼行山，只係噱頭啫。

咁辛苦拍個《美女郊遊遊》節目，冇理由唔睇掛？（IG@shamshirley）

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