馬思純減磅成功新相兩頰瘦削　網友激讚：神仙顏值！

內地女星馬思純去年為劇集《加油，你是最棒的》增肥16磅，無論面部定身形都圓潤不少。之後雖已逐漸減磅，但似乎未恢復到理想狀態，還曾遭到不少網友「指責」，希望她注意身材。

昨日（17日）夜晚，馬思純在微博上載兩張照片，相中的她側坐在梳化上，披散著一頭微捲的濕髮，帶有小小淡妝，臉頰瘦削，大眼高鼻，五官愈發立體，看上去較之前瘦了很多，她配文道：「找了個好看的背景拍照，晚安大家」，引來一班網友大讚：「太美了，神仙顏值」、「肉眼見到手骨了，瘦了很可以」、「你最好看了，背景黯然失色」等，新造型似乎令大家眼前一亮。

馬思純罕有以捲髮造型亮相，成功減磅的她五官愈發立體。（微博@馬思純）

今年32歲的馬思純多數以黑色齊肩直髮示人，時而鬼馬可愛，時而又予人文青女神的感覺，在與周冬雨合作拍攝電影《七月與安生》之後，兩人晉升金馬影后，圈粉無數，馬思純的演技也得到認可。去年年尾在《最美表演》中，她的一段近4分鐘零對白演釋抑鬱症患者焦慮與不安的情緒更獲網友激讚，今年還有電影《蕎麥瘋長》以及劇集《你是我的城池營壘》推出，令粉絲倍感期待。

其實馬思純圓潤的時候也很可愛。（VCG）

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