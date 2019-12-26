【夢回 】十三阿哥高顏值似楊洋　21歲王安宇仲同馬思純有關係

內地相隔8年再推出清裝穿越劇《夢回》（前名：《夢回大清》），雖然男女主角並不是一線紅星，但都吸引不少觀眾收看有話題度。其中飾演十三阿哥胤祥的王安宇更憑此劇知名度急升，其長相還與男星楊洋非常相似，同是屬於乾淨清爽型，令他成為新一代男神。

在《夢回》中十三阿哥因為發夢而穿越現代，結識上班族小薇（李蘭迪飾），從而對她有好感而發展成戀人。奈何因為二人不是生於同一年代，在一次機緣巧合下小薇為了可以永遠同十三阿哥一起，就在故宮中迷了路而穿越了去清代，成為秀女的她就在皇宮中再次遇到十三阿哥，十三阿哥對她愛護有加處處維護她，暖男式的照料令人睇得入迷，紛紛陷入他的懷抱當中。

王安宇在劇中演繹深情男子，令不少網友好喜愛。（《夢回》微博圖片）

大家除了被他的暖男個性所吸引之外，最重要是他的高顏值夠亮眼，成為大家追劇的動力。現年只有21歲的他五官立體眼大大高鼻子，更擁有高身材（183CM），長相是屬於乾淨型的美男子，因此更被網友封為「初戀臉男神」。而他的長相更被指與楊洋非常相似，二人的外表屬於乾淨清爽型之人自帶無害感，二人乍看之下絕對會令人傻傻分不清。網友對於王安宇的高顏值都在微博留言說道：「看到側顏我就瘋了」﹑「賊像楊洋」…對他愛不釋手。

另外，幾時都話寸頭（Buzzcut）是考驗一個男生顏值的最佳髮型標準，在這一方面王安宇與楊洋都曾剪過此髮型，的確他們能輕鬆駕馭過關，是被已認證的娛圈帥哥。翻睇他們各自的社交網站，他們更有一系列的照片Pose非常類同，特別是仰頭自拍，不講還以為是同一人添。

楊洋同王安宇絕對令人傻傻分不清。（楊洋﹑王安宇微博圖片）

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+ 9 + 8 + 7

王安宇除了短髮Look給人一種陽光氣息之外，曾留過中分長髮的他更別有一番風味，給人一種憂鬱的王子氣息，日系味道非常濃厚。他除了外表出眾之外，更是學霸一名，以高考614分（滿分750分）入讀了中國傳媒大學的新聞學自主招生，修讀了播音主持的專業，因此被網友封為「新一代學霸校草」。中國傳媒大學是國家「211工程」的重點大學，娛樂圈中亦有許多人都是此大學畢業，就好似知名主持人陳魯豫﹑演員馬思純﹑曾美慧孜等，可見王安宇是才貌兼備的人才。

去年因為參加音樂選秀節目《明日之子第二季》出道的他，至今拍了四部作品《閃光少女》﹑《二十不惑》﹑《百歲之好，一言為定》﹑《夢回大清》，只是出道短短一年就靠《夢回》令人關注人氣急升，相信成為明日之星的日子不遠了。