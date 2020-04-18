楊冪新戀情不被看好？　粉絲湧入魏大勛微博貼劉愷威親吻照贈興

內地女星楊冪近年同31歲男星魏大勛的緋聞傳得沸沸揚揚，雖然二人至今沒有對外作出過任何回應，可是不少人已經覺得他們的關係非比尋常。在本月12日楊冪被傳從廣州飛往上海陪伴魏大勛過31歲生日之後，男方相隔4日後終於更新微博，沒想到楊冪的粉絲在其留言功能區中上貼一張楊冪與前夫劉愷威的親吻相，此舉動相當耐人尋味引起討論。

二人緋聞傳了多時。（楊冪工作室﹑魏大勛微博圖片）

就在近日魏大勛在微博上貼一張由男星王大陸拍攝的照片，開心地在微博貼文表示：「長腿小魏」，沒想到就引來許多評論。當中有楊冪的粉絲更在留言區中上貼一張楊冪與前夫劉愷威多年前拍的親吻照，還寫道「看着甜嗎？也祝你三年抱兩」言語中似乎有其他意思。而且還有一些網友叫魏大勛好好看看這一張甜蜜美照，表示難忘記楊冪與前夫劉愷威的愛情故事，不禁令人覺得楊冪粉絲的行為似乎不滿意偶像同魏大勛在一起？

楊冪粉絲的舉動太耐人尋味。（我們都愛看網紅微博圖片）

事實上，二人的緋聞傳了多時，繼第一次被目擊到二人身處北京的藝術區，並齊齊穿同款情侶鞋行街之後。繼而在去年11月23日時於廈門舉行的《中國電影金雞獎》閉幕式中，魏大勛就被影到不時偷看坐在前排位置的楊冪，被嘲笑眼神充滿著愛。之後在12月6日他們又被傳出輪流戴同一頂灰色帽出街，連帽出現的凹位都是一模一樣，令大家更相信他們戀情。隨即在12月10日，他們二人被影到前後腳共同出入一間酒店疑似密會，魏大勛一直待到隔日早上6點左右才離開，足足逗留了8個小時。

去年被傳輪流戴同一頂灰色帽出街。（咬喲娛樂555微博圖片）

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及後在今年4月12日是楊冪被指專程從廣州飛到上海陪伴魏大勛過生日，被媒體目擊到共同身處同一酒店，而且還穿情侶衣齊齊出現。之後又被爆原來早在4月8日楊冪曾在上海陪伴魏大勛拍戲，二人當時身穿同款黑色外套，並齊齊前往片場，楊冪就在車上等待男方拍完戲後二人就齊齊返回酒店。

楊冪﹑魏大勛被目擊身處同一酒店。（娛聞教父微博圖片）