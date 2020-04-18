范冰冰為緋聞男友品牌拍攝宣傳照　無名指戴戒指疑似公開新戀情

內地女星范冰冰早前為日本雜誌《美ST》6月刊拍攝封面，獲盛讚「四千年一遇的美貌」、「現代楊貴妃」，評價非常高，但就被網民狠批滿臉油光，甚至直指是冰冰「最醜的兩張照片」。不過范冰冰的粉絲團日前就在微博Post出一系列宣傳照，相中淡妝上陣的冰冰優雅大方，回復過往的女神形象，但她無名指上的戒指就相當吸睛，惹來外界猜測她有新戀情！

范冰冰早前登上日本雜誌《美ST》6月刊，獲盛讚「四千年一遇的美貌」、「現代楊貴妃」，但就被內地網民狠批。（微博@范冰冰粉絲團）

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身穿白色連身裙的冰冰，配搭白色高踭鞋，舉手投足都魅力十足。精緻的妝容加上一頭黑長髮，不少粉絲都大讚冰冰仙氣滿瀉、知性溫柔，不愧是大家心目中的時尚女神！連身裙中間還有一個大大的愛心，寓意「心中有愛」。其實今次是冰冰幫設計師好友張帥的服裝品牌拍攝宣傳照，兩人不但曾傳出緋聞，冰冰今次還戴着戒指，不少網民都認為他們的關係不簡單。

冰冰為設計師好友張帥的服裝品牌拍攝宣傳照，粉絲大讚回復過往的女神形象，但無名指上的戒指就相當吸睛！（微博@范冰冰粉絲團）

冰冰同張帥是多年的好友關係，自從冰冰同李晨分手後，張帥就經常出現在她的身邊，更多次被影到互動親密的照片。去年3月冰冰被爆在北京開美容院，不少圈中好友包括李晨、張鈞甯、馬蘇等都有出席剪綵儀式，引來大批網民抵制冰冰復出。但之後張帥在微博發文澄清，美容院是自己開的，冰冰只是幫手監工，挺身護花。去年6月冰冰與李晨宣布分手，3個月後的冰冰生日當日，張帥更高調在微博示愛：「這輩子就這麼相互守護着，啥都不用多說，生日快樂，我的冰。」雖然未知冰冰與張帥如今是什麼關係，但一定比朋友要親密得多。

冰冰同張帥是多年的好友關係，去年冰冰生日當日，張帥更高調在微博示愛。（微博@張帥VIP）

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