徐若瑄碩士論文研究自己被網友恥笑似自傳　Vivian忍足兩日咁回應

台灣女星徐若瑄（Vivian）甫推出新歌，卻因網友在批踢踢爆料研究論文竟是研究自己，意外引來爭議。前天她的研究所指導教授許安琪透過校方回應，徐若瑄19日也在社交平台抒發心境：「能學以致用、和自己的職場經驗相結合、融會貫通，正是我希望在攻讀學位時能夠達成的目標，不是學問歸學問而已。」

她去年自世新大學上海學院碩士在職專班畢業，更獲頒「傑出表現獎」，近來因論文「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」內容曝光，評價好壞參半。先前她的指導教授發聲明解釋徐若瑄為藝術類之從業人士，依據學位授予法之規定，其撰寫技術報告以取得碩士學位，徐若瑄今在社群軟體發文說：「若沒有世新教授老師們的指導，我可能也會不是那麼清楚『技術報告』和『學術論文』的分別，所以我可以理解某些人的誤解，沒關係的。」

另外，Vivian針對個案選擇解釋：「以誰為案例都會擔心說錯寫錯就不好意思了 ，所以在指導教授同意下，覺得寫自己，一來資料蒐集取得較完整，二來論文對大眾對此主題的瞭解以及對自己的自我檢視，也才真正有價值，畢竟研究後的結論，自己也可以跟進去優化自己現有的計畫，研究報告除了研究盡可能追求完整，若還能有建設性分享，進而還能延伸有優化的後續，對我來說就是一份有意義的論文。」

徐若瑄全文：

謝謝大家對我的關心，雖然我不是最優秀的，但一直以來我珍惜每一天，每一次機會和每一個相遇，對人、生活、家庭、事業、包括課業。我用認真來回報。以前忙著顧三餐，沒能把書讀完，感謝世新大學給我機會學習，讓我能更懂行銷傳播的相關理論與新科技媒體知識⋯等，因而才有機會從幕前著手參與幕後電影的監製和製作的工作，有更多元的發展。

論文會選擇「技術報告」用自身有30年經驗和自己本身在做的事，是最擅長也會有最多資源，同時對自己最有幫助也最有意義，所以當然是鎖定演藝圈的範疇，但一想，以誰為案例都會擔心說錯寫錯就不好意思了 ，所以在指導教授同意下，覺得寫自己，一來資料蒐集取得較完整，二來論文對大眾對此主題的瞭解以及對自己的自我檢視，也才真正有價值，畢竟研究後的結論，自己也可以跟進去優化自己現有的計畫，研究報告除了研究盡可能追求完整，若還能有建設性分享，進而還能延伸有優化的後續，對我來說就是一份有意義的論文。

上課學習許多市場理論以及實務案例的過程中，我常會有”原來我和團隊之前做過的決策和創意不是只是憑藉直覺，而是經驗值累積的專業應對，和學到的理論不謀而合”的驚嘆！恍然大悟之餘，也充滿熱情想將更多精闢的市場概念學以致用，套用在自己的職場實戰中。

這也就是我一開始會選擇以自身經歷為起點來著手論文的動機。能學以致用、和自己的職場經驗相結合、融會貫通，正是我希望在攻讀學位時能夠達成的目標，不是學問歸學問而已。

寫一份論文非常不容易！頭髮都白了(有興趣踏入演藝圈的朋友們，找時間可以去看看姊很用心寫的論文做為參考)

若沒有世新教授老師們的指導，我可能也會不是那麼清楚「技術報告」和「學術論文」的分別，所以我可以理解某些人的誤解，沒關係的 一般碩士論文是以「學術論文」為主，若比較偏實務應用或個案或作品，也可以選擇用「技術報告」的方式和格式撰寫 以下附上我的碩導許安琪老師的說明，讓大家可以一起了解(免費的，請認真一下)

指導教授許安琪聲明表示：

一、著作係屬技術報告。有關徐若瑄所著之「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，係為碩士學位技術報告。徐若瑄為藝術類之從業人士，依據學位授予法之規定，其撰寫技術報告以取得碩士學位。技術報告強調實務應用之價值，非同於一般碩士論文強調理論之創新，兩者有本質之不同。

二、個案挑選之代表性。徐若瑄之著作旨在提供藝人轉型之策略參考，以其於演藝圈發展的多元化且深耕超過30年，實具有研究之選樣代表性。

三、研究方法採自述法（Self-narrative research）。「自述法（Self-narrative research）是一種社會科學研究方法，又稱為「自我敘說」或「自我敘事」的研究。許多碩士在職班的論文以研究者自身所處之機構（公司或企業）或場域為研究主體（以某某企業或品牌為例），即為此例。徐若瑄之著作係以「徐若瑄」此一品牌IP做為研究標的，論述此品牌轉型策略之歷程。為求嚴謹，兼以深度訪談法，邀訪參與此品牌轉型過程之老協珍和Bio-essence的專業經理人，足見徐若瑄之著作符合技術報告之研究規範。

撰寫論文過程中最需要克服的就是時間不夠用！雖然拿到學位得到所有家人的支持與祝福，但是需要高頻度台灣、新加坡、上海三地飛，兼顧家庭、工作與學業，對身為媽媽的我來說，真的是精神跟體力的雙重考驗！但就算長期睡眠不足體力透支，加上各方面都希望做到最滿意的好強個性，鋼鐵Ｖ拼了也要圓夢～ 因此論文完成的時候，我的心情不是如釋重負(是甜蜜的負荷)，和無限感恩，因為這個過程中得到太多人的體諒、幫助跟加油打氣了。

特別感謝我的碩導許安琪老師辛苦您了

#許安琪老師 #世新大學 #世新上海碩專班

學無止境，各位同學，無論你幾歲，若想更深入了解、學習的，歡迎大家來當我的學弟妹