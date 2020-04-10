凹嗚狼人殺｜王大陸李玉璽挑戰玩狼人殺　簡廷芮七字回應取勝秘訣

曾締造破億票房電影《我的少女時代》的劇中要角王大陸、李玉璽、簡廷芮，挑戰《娛樂百分百》熱門單元《凹嗚狼人殺》，也難得再次同台聚首，主持人羅志祥見狀好奇問：「所以是來宣傳《我的少女時代》嗎？好長的宣傳期啊！」王大陸解釋：「因為我是忠實觀眾，也愛玩狼人殺，早就想來挑戰了！」

王大陸表示自己亦是《凹嗚狼人殺》的忠實觀眾。（IG@taluwang）

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在《凹嗚狼人殺》被網友稱為高玩等級的簡廷芮，是帶領王大陸及李玉璽進入遊戲世界的推手，她形容王大陸是天份型玩家、李玉璽則屬於湊咖型玩家，一聽到好友的評價，王大陸卻緊張否認：「這樣講我壓力很大，如果網友要罵可以罵她嗎？都是她教我的！」李玉璽則搞笑坦承自己的確比較懶惰，並爆料簡廷芮在指導他們時都愛說屁話。

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為了來參加狼人殺挑戰，李玉璽提及曾發訊息請教簡廷芮祕訣，沒想到對方竟回了一句「哈哈哈，你完蛋了！」讓他超無奈，但好友仍不忘提醒注意事項，「像天亮起來後，第一位發言要記得講話，不然大家會誤認你是狼；做筆記時就將你覺得奇怪的部分記下來就對了…」沒想到讓李玉璽聽完更顯無助，哀嚎：「這我也知道啊！」三人之間的逗趣對話足見拍片留下好情誼。

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