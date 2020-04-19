傅穎窩心分享竟引罵戰　黑粉留mean爆言論︰下次你齋貼相算啦

現年35歲的傅穎（Theresa）近年轉戰內地發展，長居北京，她不時在IG分享生活點滴。日前，她回香港，在IG貼了一張應該是在餐廳吃飯的照片，見她拿着一個超大的檸檬，一臉笑容。

Theresa本想分享自己的想法，卻引來酸民謾罵。（Instagram@theresafu.w）

在照片下，她有感而發地寫道︰「人與人之間最珍貴的禮物是信任，而且是不計代價，毫無保留地選擇相信，縱使是那些剛和你接觸的人、剛相識的人，也請相信他們是善意的，因為當你選擇相信別人時，便會釋出善意。而你所希望得到的安全感，便會油然而生，縱使得到一顆檸檬，也要自己加點蜜糖。」想不到只是個人的看法就引起網民的不同留言，有粉絲認同Theresa的說話，大讚︰「每一次分享的文章都是積極啟發與善良，繼續加油。」也有不認同的人留言︰「真心講︰可能大殺（煞）風景，信人？做咁耐人，只相信錢，貪婪與恐懼……餵得飽嘅人，就信得過。」Theresa也回應︰「一念之差，全看自己的選擇，境由心造。」

Theresa發文抒發感受。（Instagram截圖@theresafu.w）

而有一位網民的留言相當出位，他寫道︰「咁既（嘅）諗法，難怪35歲都重（仲）未嫁得出。講嘢寫嘢真係冇得呃人，下次你齋貼相算啦，靚女冇腦唔緊要架（㗎），但唔好周街話比人知，好嘛？」言論尖酸刻薄，對於這位酸民的留言，Theresa也EQ極高地作出回覆︰「35歲，我經歷的一點都不少，能說出這些話也是多得我被傷害得支離破碎的曾經，但您知道嗎？人可以有兩種活法，一是把全世界當敵人，另一種是把全世界當朋友，把全世界當朋友並不是因為所有人都是好人，也並不是所有八（人）都值得去信任，可信任別人這舉動，並不是單純的去成全別人，而是要成全自己，您試想想，把大家當敵人會讓您快樂，還是把大家當朋友會讓您快樂，會讓你活得更自在？你也許便明白我這段話的意思。」

Theresa指希望大家可以一同成長。（Instagram@theresafu.w）

其他粉絲都為Theresa感不值，覺得該名網民實在太沒禮貌，反問他︰「話說你幾歲，結咗婚未？」和「你把口咁臭，真係冇得呃人」Theresa後來表示她的原意並不是想引起罵戰，而且每個人都有自己的想法，分享只是想大家一起成長。

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