【The King：永遠的君主】李敏鎬極速霸氣求婚　要金高銀做皇后

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、鄭恩彩和金景南主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》昨晚（18日）播出第二集，上集講到李敏鎬穿過平行世界之門後，終於金高銀在光化門遇見，可是二人的初見面根本不如劇迷所想浪漫，金高銀只執意要把李敏鎬帶回警局。

李敏鎬和金高銀的初見面，一點都不浪漫。（Netflix截圖）

由於李敏鎬自稱是來自大韓帝國的皇帝，就連身份證也沒有，因此令金高銀非常頭痛。即使把李敏鎬帶回警局後，他也不願坐在地下，又只顧向金高銀解釋平行世界一事，更把他的白馬暫安置在女方家，二人十足冤家一樣。初次來到現實世界的李敏鎬把衣服上鑽石賣掉後，花了大筆金錢租住最貴的酒店，購入大量名牌衣服，他的一舉一動都令金高銀十分不解。李敏鎬亦對所有事物都非常好奇，就連部隊鍋都沒有見過的他，首次品嚐韓式炸雞時擺出驚訝的表情被劇迷大讚可愛。

對於金高銀來說，李敏鎬只是一個麻煩的瘋子。（Netflix截圖）

點撃睇李敏鎬於現實世界的奇遇：

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李敏鎬初嚐韓式炸雞時，被劇迷大讚可愛。（Netflix截圖）

李敏鎬初嚐韓式炸雞超可愛！！

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可是對於金高銀來說，她只覺得李敏鎬是位瘋子，心中只想他回到所謂的大韓帝國，想用家人的理由趕快結束這件胡鬧的事。不過李敏鎬花了25年才找到金高銀，他無法輕易回到另一世界，於是他霸氣向金高銀求婚，要對方成為她的家人。李敏鎬講到：「我還未婚，意思是我沒有直系親屬，因此我剛才做了一個非常重要的決定，我打算賦予你一個職位，讓你不得不了解我。我要讓你…成為我的皇后，你剛才成為了那個理由，讓我留在這個世界的理由…」令金高銀似乎都心動起來。李敏鎬第二集就極速求婚，究竟之後二人會如何發展下去呢？

李敏鎬第二集就極速霸氣求婚！（Netflix截圖）

點撃睇李敏鎬如何霸氣求婚：

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