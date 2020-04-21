《慾罷不能》火辣Francesca連環犯規　IG人氣暴升3倍成最大贏家

Netflix全新真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle），邀請 10 位充滿慾望的俊男美女到墨西哥渡假村，在誘人的環境下挑戰為期一個月的「禁慾之旅」！他們只要在這段期間不以任何形式從事性行為（包括自慰和親吻），就能順利贏得10萬美元的獎金（約77萬港元）。節目自17日開播以來，血脈沸騰的話題就引起網路熱議，更帶挈參賽者人氣急升！

真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上架，短短兩日便打入Netflix人氣10大！（劇照）

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一現身即艷壓全場！（IG/@francescafarago）

當中，來自加拿大溫哥華的26歲模特兒Francesca Farago一出場就引起其他參賽者尖叫連連，他們更用「放電女神」來形容她。Francesca擁有曼妙的S曲線，是不少男人眼中的性感尤物，難怪她亦超有自信地稱：「如果我想得到某個帥哥，通常只要撥一下頭髮，加上眼神接觸，然後就Game Over，我贏！」

節目播出後，參賽者Francesca人氣暴升！（IG/@francescafarago）

點撃下圖重溫自信一幕！

+ 7 + 6 + 5

而Francesca在節目中亦成功引起三位男參賽者對她的興趣，他們甚至為了得到Francesca而爭風吃醋。Francesca亦按捺不住自己的慾望，是最先打破規條的參賽者，她分別與澳洲小鮮肉Harry Jowsey激吻、性交和口交，又與Kelz全裸共浴，作風相當大膽。

女女親吻！（影片截圖）

最大贏家！（劇照）

點撃下圖睇Francesca有幾大膽！

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Francesca在自我介紹時聲稱IG有31萬的追蹤者，但在節目播出後，她的IG短短4日內就暴增至98.8萬，相當誇張！她在節目中曾透露自己賺不少錢，所以完全不關心10萬美元的獎金，她最近亦成立自家泳衣品牌，看來相當有生意頭腦！

嚟緊仲誇張！（IG截圖）

點撃下圖睇火辣照！

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同場加映另一位最甜美參賽者Chloe Veitch！

Chloe Veitch一雙美瞳加上甜美的笑容，是看上去就非常討好的女生。173cm高的她擁有無敵的Model身段，配上棕色頭髮是很典型的英式美女。

Chloe Veitch人氣亦相當高！（IG/@chloeveitchofficial）