Victoria's Secret繼周冬雨後再添花旦做代言　蜂腰長腿身姿曼妙

美國品牌Victoria’s Secret（維多利亞的秘密）繼日前宣布內地女星周冬雨成為大中華區代言人之後，昨日（21日）傍晚又發布新片花，預告下一位代言人。

維密以這樣的文字形容來這位代言人：「她說，做了演員就沒有想過去做別的，專注的自己最有魅力。她憑藉強大的內心和堅定的態度，一路走來，成就自己。而正是這種獨立、自信，讓她散發著渾然天成的性感魅力。」

雖然片中只有一個模糊的身影，以及上半身同唇部的特寫，不過眼利的網友一眼便認出是楊冪，再加上微博下tag有「楊冪最新動態追蹤」，因此確認是楊冪無疑。

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而在楊冪自己看來，性感是如此定義：「跟隨時代的步伐，打破性感的傳統定義。性感，從不局限於表面，更蘊藏在每個人的骨子裏。在獨立和自信的態度中，收穫自己的那份性感與美麗。」

已有網友率先曝光楊冪的廣告相，一頭長捲髮配上復古妝容，非常嫵媚。（微博@-我覆））

33歲的楊冪身高168cm，身姿曼妙，體重僅45kg的她有一條蜂腰加一對大長腿，穿衣打扮更為人稱道，出道多年依然站在頂流位置，亦是一位十足的話題女王。