2020藝人經紀公司Top50　Angelababy居首位香港一公司躋身前10

近日，內地主流商業雜誌《互聯網周刊》公布了2020藝人經紀公司TOP50，根據簽約藝人的熱度、全網粉絲量、參與的影視綜藝作品等綜合排名，僅一間香港公司上榜，且躋身TOP10。

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當中楊冪、迪麗熱巴所屬公司嘉行傳媒位列第四，不敵Angelababy、周冬雨的簽約公司泰洋川禾，它的前身是Angelababy工作室，由楊銘、Angelababy、黃曉明共同創立，業務範圍包括藝人經紀、商業代言、娛樂營銷、投資融資、影視項目研發、明星公益、衍生品開發等。旗下藝人包括張鈞甯、陳松伶、尹正、李曉峰、哈妮克孜等，全網粉絲量逾5億，單憑Angelababy、周冬雨兩位藝人的影響力就已經很大，還有最近大熱劇集《鬢邊不是海棠紅》的尹正，以及選秀節目《青春有你2》中的高人氣練習生趙小棠以及孔雪兒。另外泰洋川禾還參與投資電影《流浪地球》、《麥路人》等，都是口碑票房雙收的作品。

Angelababy公司泰洋川禾位列首位。（微博@楊穎工作室）

而排名第二的歡瑞影視同時也是擁有流量極高的藝人，楊紫與任嘉倫。自從楊紫於2018年出演《香蜜沉沉燼如霜》之後人氣急升，去年一度趕超迪麗熱巴，最近雙方粉絲更掀起罵戰。而任嘉倫主演的古裝劇《錦衣之下》前不久剛剛播完，雖然特效差強人意，但口碑、點擊率、討論度都非常高。

任嘉倫與譚鬆韻主演的古裝劇《錦衣之下》大獲好評。（微博@錦衣之下電視劇）

第三名是由內地金牌經理人楊天真創辦的壹心娛樂，原本她自身就有很高的話題度，在真人騷《我和我的經紀人》播出之後，讓觀眾見到藝人身邊經理人的工作，揭開神秘面紗。旗下藝人包括「行走的荷爾蒙」朱亞文、趙又廷，白宇、歐陽娜娜、「頂流」李現等。

楊天真（左）本身已自帶流量。（微博@楊天真老闆）

歷史悠久的香港英皇娛樂位列第6，是唯一上榜的香港公司。在內地最紅的當屬陳偉霆，一舉一動都會引起廣泛討論，且好評不斷。而容祖兒、謝霆鋒、Twins等的人氣也很高。

陳偉霆一張剃頭相都會引起熱議。（微博@追劇社小醬）