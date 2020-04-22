Victoria’s Secret簽周冬雨楊冪做代言　棄用超模反而吸客?

美國品牌Victoria’s Secret（維多利亞的秘密）日前宣布內地女星周冬雨、楊冪成為大中華區代言人，亦是該品牌首次起用明星做代言人。

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對於影視明星加入維密，網絡出現兩種聲音，一種是支持，認為這樣的代言更貼地，符合大部份亞洲女性的身材；另一種則是質疑，認為周冬雨身材瘦小，且並非凹凸有致，與維密慣有的「豐胸細腰大長腿」相悖。

然而，今年2月，維密母公司L Brands出售55%的股權予私募股權投資公司Sycamore Partners，從此維密退市被私有化，這也意味著品牌的轉型。

周冬雨代言維密引來很多質疑聲。（官網圖片）

2019年開始啟用大碼模特兒與跨性別人士

其實早於2018年，維密大騷的收視再創新低，L Brands的首席營銷官Edward Razek當時在接受《Vogue》訪問時，曾拒絕令大騷多元化，而且否決使用跨性別人士以及大碼模特兒。由於維密持續低迷，去年更是取消了擁有24年的歷史的大騷。

不過，維密於去年10月開始啟用首位大碼模特兒Ali Tate Cutler以及跨性別模特兒Valentina Sampaio拍攝廣告，開始轉型第一步。

宣傳廣告融入不同人種、膚色、身材模特兒

在今年的Victoria‘s Secret 2020春夏系列廣告中，兼容了不同膚色、人種，身材各異的模特兒，不難看出品牌逐漸走向多元化，而且內衣的款式也摒棄了以往複雜的蕾絲以及花邊點綴，換上由淺至深的自然樸素色彩。當中包括大碼模特兒solange van doorn以及跨性別模特兒Valentina Sampaio。

3月釋出的內衣廣告中，集結了多位不同膚色、人種、身材的模特兒，內衣也變得樸素簡潔。（Instagram@victoriassecret）

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選擇周冬雨楊冪代言 徹底打破傳統性感觀念

21世紀女性已慢慢崛起，尤其在#Metoo事件之後，各界都越來越關注女性力量，凹凸有致、馬甲線、逆天大長腿般的魔鬼身材已不再是對女性美麗與性感的唯一審美標準，美人在骨不在皮。本身以往維密的「性感營銷」是在有意迎合男星審美，加之去年爆出品牌內部厭女文化，揭露高層涉及性侵、霸凌、猥褻等骯髒行為，形象跌落谷底，轉型與改變是必然的。

維密今次選擇周冬雨與楊冪，可謂是顛覆性的挑戰。一方面是打破維密固有的「性感」，以積極樂觀與自信的態度，做最舒服的自己，賦予性感全新的內涵；另一方面，不排除維密瞄準中國市場，一來周冬雨是金馬影后，人氣高企，不少網友都被其演技所折服；二來楊冪多年來長期處於頂流位置，話題十足，且帶貨力超強。兩位明星的身材也有所差別，周冬雨身高162cm，相對來講比較矮小瘦削，楊冪雖然也纖瘦，但身高168cm，且身材比較豐滿，各具代表性。

而且，這兩位明星代言人的效果可謂立竿見影，以往維密微博的平台互動幾乎在個位數。然而，在公布周冬雨與楊冪代言的微博中，轉發量均過萬，逾評論5000，like數亦都是萬位數，或者她們會為維密迎來「第二春」，帶來可觀的收入。

有不少網友已經表示為了周冬雨同楊冪要首次購買維密內衣。（微博截圖）

點擊下圖回顧過往維密大騷：