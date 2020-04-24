【矚目配角】何遠東曾被TVB藝員放暗箭：佢叫啲監製唔好再用我!

「主角要高大英俊，我沒有機會，但我不介意，我只想當一塊很強壯的綠葉，大大塊的在後面襯托。」

03年何遠東投考演藝學院，面試前他要寫一篇三百字自我介紹，他仍記得曾經寫過這幾句，結果他獲得面試機會，之後08年畢業，何遠東「外形突出」加上有喜感，很快在舞台劇找到自己的位置，亦因為舞台劇的演出吸引到《烈火雄心》監製王心慰注意，找何遠東去TVB拍劇。

何遠東在舞台揮灑自如，加上在演藝讀了五年，以為應該有個不錯的開始，但第一天拍《衝呀！瘦薪兵團》就被導演狂鬧：「我每一個鏡頭都做錯，導演拍到發癲，我才知道自己有好很多東西要學習，不是在演藝學院拿了一個學位，就等於自己是戲劇大師。」

何遠東在舞台上的演出，他以甩繩馬蹓來形容，但在電視上用同樣方式演繹就算變得誇張。(梁碧玲攝)

何遠東因為舞台劇出身，所以一開始拍電視，要一段適應期，第一日開工被導演鬧，劇集出街亦被網民狠批，他很記得那些討論區留言「那時聽得最多是這個肥仔演得好誇張，見到他要關電視，他霸佔了整個電視機，那時還未流行連登，在高登看到這些留言，我真的有放在心上，但我只是想找方法改善，你以為自己應該不錯吧？在演藝讀了五年，證書亦到手，但原來你要放下身份，重新認識。」那時何遠東調整了心態，當自己是一張白紙到電視台，同劇有前輩演戲，即使沒有他戲分亦會留下來從旁偷師，雖然電視台被打擊到沒有自信，但他同時又演舞台劇，令他回復信心。

何遠東在《降魔的》飾演龍貓，有場與馬國明道別戲相當感人，亦獲得觀眾認同。(《降魔的1》截圖)

在電視台何遠東重新開始，最經典是在台慶，和坤哥一齊做棋，他亦不介意，不過亦有人暗中傷他，「我試過被一位演員暗箭傷我，但給我知道，那位演員走到導演還是監製面前講，「呢條肥仔做戲都麻麻哋啦，唔鍾意下次咪唔好用佢囉！」我當時年少氣盛，走到那位演員面前跟他說，「唔好意思，我真係新人嚟，我有乜做得唔好，你話我知。」我亦找到那位導演面前這樣說，他們最後都很尷尬，我現在應該不敢這樣做，如果現在碰到這些事，應該會走過去打他吧.....哈哈。」

何遠東在《心理追兇 mind hunter》演一個逼壓迫的自閉青年，最後更張母親分屍，角色令人難忘。(《心理追兇 mind hunter》))

何遠東很努力，因為他明白自己的機會不多，要把握每一個機會，「我明白自己的位置，我要比其他人更加勤力才可以把握著機會，我希望做到百發百中，因為我知道自己機會不多。」所以近年何遠東有份演出的劇集，角色都令人有深刻印象，但他明白不是要搶戲，最重要是襯托主角，要令主角吸引是他作為配角最大功勞。「TVB的劇集，故事有7成以上發生在主角身上，所以主角一定要好看、吸引，套劇才有人追看，這就是齒輪關係，還好自己問過一些主角，他們都幾滿意我的表現，哈哈。」

何遠東同田蕊妮感情很好，二人因為拍劇而認識。

當配角最大滿足感就是有戲給你發揮，何遠東自言是把握力強的人「每套劇應該有一兩場戲給配角大爆發，我要求自己一定要做得好，以前還會求其，但現在我已沒有時間，年紀大了，（覺得自己有機會當主角嗎？）鄭則仕、肥姐這類藝人在娛樂圈不多，但如果有人找我當主角，我會跟那位監製說：「你同買圍骰沒有分別」如果你願意賭，我當然奉陪。」