羅志祥舊愛周揚青靚樣進化史重溫　曾大方認整容兼以28字剖白原因

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 與現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年，可惜最後分手收場。Grace公開發文大爆小豬鮮為人知的渣男一面，令外界大感驚訝，也替被小豬連番背叛的Grace不值。Grace由最初不被小豬的粉絲接納，到後期被認同她是小豬女友的身份，獲得外界的祝福。外界都以為小豬真的很愛Grace，且不介意她曾整容整到面目全非。

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小豬與Grace 9年情已逝。(ig@gracechowwwww)

Grace多年來屢被傳整容，精緻的外貌經常成為話題被討論。而她本身亦似乎不覺是什麼一回事，也有大方地承認自己整過容。她曾於29歲生日時post出自拍照表示：「用黑髮迎接我的29歲」，結果遭到網民批評，甚至有人問她：「為什麼你以前這麼醜啊？」，她看到留言後就霸氣表示：「現在好看不就行了。」。再一次承認整容之說。她如此誠實令她獲得不少網民的稱讚。

Grace依家真係好靚。(ig@gracechowwwww)

她其後又就整容一事發文表示：「不都說了好幾次了嗎？怎麼還整容回應整容回應整容回應？這麼大點兒事兒也至於寫個新聞非要弄到最後讓全國人民都知道？怪不得連我媽的朋友都問我哪兒整的。」Grace亦曾在Instagram回答網友的提問，自言：「我在自己最胖的時候都從沒覺得自己醜過。」那麼為什麼有自信還要去整容？她就揭露當中原因表示：「再有錢的人都還是會想要去賺錢啊，人生就是不斷的變更好的過程。」短短28個字講明一切，網友們亦都一致大讚「自己人生自己做主」非常好，佩服她的勇氣。

Grace如今的靚樣與她整容前相距極大。(ig@gracechowwwww)

點擊下圖逐格睇Grace整容前後對比嘅相：