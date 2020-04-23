羅志祥舊愛周揚青整容變混血兒　神似BLACKPINK Lisa網友認錯

台灣藝人羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青（Grace）9年情斷，女方發長文踢爆對方與多名女伍有長期不正當的男女關係外，當中更疑似進行「多人運動」，成為全城熱話。今年31歲的周揚青來自北京，又有「小Angelababy」之稱，近年多次動刀整容的她，更不時被指與韓國女團BLACKPINK成員Lisa撞樣。

周揚青與羅志祥9年情斷，近年她整容至一張混血臉。（IG/@gracechowwwww）

周揚青是內地有名網紅，有着姣好身材外，亦多次大方承認整容，因此一直話題不斷。即使周揚青多年來被批評整容過度，可是前男友羅志祥亦似乎不介意Grace整容至面目全非。近年周揚青整成一張混血臉，剪走長瀏海，染上啡金色的她更被指意外撞樣BLACKPINK泰國美女成員Lisa。翻找兩人的IG及微博可見，她們都愛好中性、暗黑風風格，穿衣打扮亦非常相似，甚至有網友留言「相似到認錯人」。

按圖睇周揚青激似Lisa近照：

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讀者覺得Lisa@BLACKPINK與周揚青有撞樣嗎？（IG/@lalalalisa_m）

點撃對比Lisa日常照：

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