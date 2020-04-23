羅志祥開泳池Party三大性感美女大起底　IG被網友嘲諷：好玩嗎？

內地網紅周揚青今日（23日）在微博上貼分手文，承認與男友羅志祥（小豬）分手，一早已經結束了9年情。還大爆男方私生活混亂，而且喜愛「多人運動」，不禁令人聯想起早前他被踢爆在宜蘭包下一座別墅私約多位美女開泳池Party，而且人數更是超過20個人齊齊鴛鴦戲水，現在回想起當時小豬玩得如此不亦樂乎，原來一早就回復單身。

周揚青同小豬一早已經正式分手了。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）

當時小豬被踢爆同一大班美女在宜蘭豪華別墅開泳池Party狂歡，身邊的美女幾乎都是清一色身材好又漂亮的女生，當中有不少人被網友起底，其中有三位更是網絡界紅人，包括焦焦﹑阿寶﹑阮蓎她們的Instagram粉絲均超過1萬人追蹤，其中阮蓎更有超過3萬名粉絲，相當厲害。另外，她們均毫不吝嗇展示好身材，Instagram上幾乎都是畫風熱辣的性感照片，難怪人氣如此高企。

羅志祥早日被發現私約美女開泳池Party。（五脊六獸微博圖片）

三位IG女神之一的焦焦外表相當出眾，濃眉大眼，高鼻子，而且身材相當好，不時在IG上上貼性感照同粉絲分享的她，幾乎每一則貼文都獲得多人Like。更因為是IG女神關係，她更因此獲得不少工作機會，最近更獲邀上綜藝節目《國光幫幫忙》錄影，不少粉絲亦相當期待播出。因為她曾同小豬鴛鴦戲水關係，引來不少網友湧入她的IG留言：「好玩嗎跟羅志祥」嘲諷意味相當濃厚。

焦焦有上過不少綜藝節目。（jiao_fff@IG）

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另外一位就是阿寶，她的IG除了有大量性感照之外，還不時見她出國旅行。原來翻查資料得知她還是經營網店「Naomi.M」的老闆，主要負責日本同韓國的代購。除此之外，她還不時在網上分享業配心得，就好似有關醫美的保養方式﹑髮型等，難怪長得出眾甜美可人，原來平時都會靠醫美維持外表。同樣地因為是同小豬開泳池Party有關，令她被網友嘲諷：「有沒有多人運動活動呀？」這種留言接踵而來。

阿寶好性感。（naomi713.8@IG）

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最後一位就是最多粉絲的阮蓎，相比之前兩位阮蓎的性感尺度就相當大，在她IG上經常可見其裸上身擺出不同類型的性感Pose，有甜美﹑冷酷﹑憂鬱等風格，相當有星味。1990年出生的她據指有在接代言﹑外拍等工作，她最令人記得一件事是在去年穿著一件白色性感薄紗衣騎機車，沒想到與另一台機車發生意外，因此她姣好的身材被展露無遺，因此在網絡上廣受討論。如今因為同小豬開泳池Party而再令人更認識她，同樣地她亦被網友嘲諷：「羅志祥的大嗎？」

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阮蓎更為性感。（阮蓎微博圖片）