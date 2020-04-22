陳智燊狂遊說老婆買手袋　宋熙年捱貴價買LV迷你手袋：超級中伏

宋熙年（Jason）同老公陳智燊（Jason）自從離開TVB之後，兩公婆開設YouTube Channel分享生活趣事，充滿默契的互動吸引不少人關注。繼早前分享了一系列Chanel手袋珍藏後，Sarah同Jason日前拍片分享了幾款迷你手袋，當中有一個又貴又不實用，搞到Sarah直呼中伏，而且還是Jason遊說老婆買的！

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宋熙年（Jason）同老公陳智燊（Jason）早前分享了一系列Chanel手袋珍藏。（YouTube影片截圖）

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Sarah笑言因為自己身形比較嬌小，所以偏好用細袋。他們今次一共分享了7款迷你手袋，價錢由2000至20000不等。首先Sarah介紹了一款Wandler的斜孭袋，款式優雅大方，未等Sarah詳細說明，Jason已經急不及待搶過來，不但做Model親身示範，更講解整個袋的結構，非常熟手！

Jason親身示範。（YouTube影片截圖）

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而在這7款迷你手袋中，最貴的兩款是LV的MINI BOÎTE CHAPEAU及Bento Box。當中MINI BOÎTE CHAPEAU是在東京旅行時買的，Jason透露當時售貨員指這款很難買，他又確實覺得外型十分可愛，於是遊說老婆買：「原來香港好容易買到，同埋呢個喺東京買貴啲，蝕咗點算好呢？你唔想買嘅，因為覺得好唔實用，你問我嘅時候因為始終我鍾意可愛『的骰』嘅嘢，咁咪買囉。」雖然Sarah表示「超級中伏」，但都算是買到心頭好！

Sarah分享了兩款LV的Minibag，Jason手上的MINI BOÎTE CHAPEAU連手機都擺唔落，超唔實用。（YouTube影片截圖）

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而另一個Hermès的Mini Maxibox bag，原來都是Jason遊說老婆買，不過好在這款「是是正正」，算是實用。Sarah笑言Jason是魔鬼：「唔知點解有時你說完我之後，我就好啦，買啦咁。我自己入去，我未必會買，你真係有啲對我唔住。」不少網民睇完後都表示好少見老公遊說老婆買手袋，再一次證明Jason超錫老婆！

Sarah拿著的就是Hermès Mini Maxibox Bag。（IG@rahrahsong）

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