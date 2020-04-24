羅志祥被爆與愷樂有染　同日播《凹嗚狼人殺》被洗版狂鬧　

台灣女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）昨日被周揚青在分手信中，點名與經紀公司老闆羅志祥（小豬）長期有「不正當男女關係」，捲入二人的分手風波中。同日《娛樂百分百》在YouTube首播全新一集《凹嗚狼人殺》中，愷樂有份參與，不少網友湧入留言區洗版狂罵愷樂和小豬。

愷樂和羅志祥被網民洗版式狂鬧。（影片截圖）

昨天下午就有不少網友紛紛留言表示，看到兩人上節目，就會想到周揚青的爆料，節目播出一開始，就湧入大批網友不斷在聊天室輪番洗版狂罵愷樂和小豬，兼高呼換掉主持，也有粉絲認為不應該只聽周揚青單方面說詞就將愷樂定罪，留言區變成嗌交戰場。

由雙方陣營留言得太快，惹來狼人殺粉絲不滿，認為這裏應是用來討論遊戲的地方，而不是來吵架，更有人建議將直播聊天室關閉，免得影響觀看感受。不過今日再看在YouTube上的《凹嗚狼人殺》留言區，幾乎不見任何談及愷樂與小豬的話題，99%都是談論節目內容，不知是否經過節目組目處理掉相關留言。

《凹嗚狼人殺》捧紅了不少偶像。（IG圖片／butterfly092288）

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