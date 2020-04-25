【任噏亂評】《美女郊遊遊》勝在內容破格　比堅尼行山夠話題性

《美女郊遊遊》播出兩周以來得到空前回響，網上熱度亦幾乎比得上《Good Night Show 全民造星》等的大型節目，節目的成功，連帶節目兩位主持沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）也受到不少關注。最明顯的看到《美女郊遊遊》的威力，一定是看她們IG追蹤人數的升幅，沈殷怡由5萬急升至將近10萬，陳欣妍也由半個月前的三萬人變成近7萬。 之所以ViuTV《美女郊遊遊》能夠成功，絕對不止因為比堅尼行山！

愚人節宣傳片用沈殷怡、陳欣妍着比堅尼行山，真係好成功。（Youtube截圖）

問收視數據？雖然ViuTV就尚未公布，不過依照近來《辣伙頭》、《金剛旅神團》走勢，收視應該會介乎於3-3.5點之間，與TVB發放跨平台收視資料（06/4-12/4），有19.1收視的《娛樂大家》以及15點收視的《3日2夜》相比，明顯地是「車尾燈都見唔到」。不過，大家亦不能忽視擁有大量年青族群的網上討論區的影響力，以每版1000個留言計算，《美女郊遊遊》就佔據了足足11版過萬留言，變成了電視收視之外另一個指標。

沈殷怡（Shirley Sham）、陳欣妍（Shirley Chan）性格不同，所以撞埋一齊就有火花。

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要有的「福利」始終都會有，原以為只是愚人節先會出現的水着，竟然都出現了，給人十足驚喜。（《美女郊遊遊》截圖 / ViuTV提供）。

新冠肺炎在世界各地造成深遠影響。據知在度橋初期，《美女郊遊遊》原本只是ViuTV版《3日2夜》的變奏，即拍美女出Trip嬉戲玩樂。奈何疫情影響，各國封鎖門戶才變成本地行山節目，製作成本大減之餘，節目播出時亦正好趕上了香港的行山熱潮。一隊Crew，再加兩位女主持一個阿Dee以及教練就行得！ViuTV可能都估唔到能夠成功「刀仔鋸大樹」。



兩大女神沈殷怡陳欣妍再戰真人騷 《美女郊遊遊》竟變死亡行軍

幕後團隊都玩埋一份，其實也是ViuTV的特色。拍攝嘅人玩得開心，睇節目嘅觀眾都會被感染到。

1. 行山地點刁鑽



雖然講大家生活在香港，但去過行山的實在不多，更不用說「尖草帽」、蚺蛇尖、蓮麻坑礦洞或草裙瀑這些聽都未聽過行山路線地點。正因為大家都對香港郊野感到陌生，之所以未去過，未聽過才能夠吸引好奇的人收看。

真人騷最好睇嘅，就係真實感。（《美女郊遊遊》截圖 / ViuTV提供）

「睇人XX最開心」，沈殷怡和陳欣妍越驚、越慘，觀眾就笑得最開心。當然，節目都會不少感人場面。（《美女郊遊遊》截圖 / ViuTV提供）

2. 「比堅尼行山」包裝成功



講到吸引觀眾，亦不得不提4月1日愚人節時播出的「假」宣傳片，「Double S」沈殷怡和陳欣妍兩個青春身材Fit到爆的青春美女，着住比堅尼跑山實在大收宣傳之效。你說宣傳片是傷風敗俗，Facebook留言大鬧物化女性？其實是變相幫節目宣傳，因為總會有那麼一兩個人覺得：「嘩！好正！究竟係咩節目？」而準時在星期一至五10點半轉台睇ViuTV。電視行業都是一門生意，做生意就一定要市場策略，策略成功自不然就有生意（收視）。

自肥導演Mike。（《美女郊遊遊》截圖 / ViuTV提供）

3. 主持、幕後一齊玩令觀眾有代入感



除了主持沈殷怡、陳欣妍和阿Dee之外，更要「畀個Credit」給幕後製作團隊。「Double S」放棄了做「女神」，甘願（可能也是被迫）被製作組玩，上山下海不在話下，還要飛天遁地跳崖玩吊索玩滑翔傘夜半靈探入山洞同蝙蝠Say Hi...一集還要比一集瘋狂，投入度應是有史以來最高。



【美女郊遊遊】沈殷怡深夜發長文 憶爬瀑布感觸落淚：我都會恐懼



拍得瘋狂、玩得瘋狂又有甚麼好處？真人騷一來夠真，二來觀眾都睇得過癮，其次以幕後第一身拍攝，令隔住個Mon，安坐家中的人都能身歷其境，有代入感自不然就會令人追看。提起「自肥的格仔導演」、「單身10年的Cam-men」以及「暖男教練」這些幕後走到幕前的例子也增加了觀眾的投入度。

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