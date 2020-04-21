【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍行山崩潰事勁多：拍完第一日已經好驚

ViuTV節目《美女郊遊遊》的沈殷怡和陳欣妍這兩位Shirley在最近成了網絡熱話的討論中心，人靚身材好就不再話下，但得到網民追捧的原因卻遠不在此。穿着比堅尼泳裝在沙灘中陽光下奔跑、嬉水的畫面，固之然帶給觀眾非一般的官能刺激，但真正吸引人追看的，是那餘下十份之九的集數才對。 沈殷怡服飾：b+ab 陳欣妍服飾：tout a coup 場地：cheeZe Production

4月1日大家都預期的《美女郊遊遊》畫面。（電視截圖 / ViuTV提供）

現實中的《美女郊遊遊》畫面。（電視截圖 / ViuTV提供）

「點解妳哋着比堅尼跑山？之前同我講個版本唔係咁...」記者問道。

陳欣妍臉露微笑，充滿成功感地回答：「係愚人節！係導演Mike（即是節目中人稱的『格仔導演』）話要整蠱大家！」即言下之意與她毫不相干，哈哈。



「玩到咁大...妳哋冇抗拒咩？」再問。

沈殷怡思考了一會就說：「我諗同我哋拍呢個節目一樣，都係抗拒嘅，哈哈哈。」陳欣妍：「一方面係整蠱觀眾，另一方面係整蠱我哋。」

當日拍攝的原意，其實不是做專訪，而是做一個「ASMR」的專題。不過既然「一場嚟到」，也沒有理由不閒聊兩句。（葉志明攝）

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想知點解沈殷怡會幫陳欣妍按摩，就記得留意啦。（葉志明攝）

節目播出前的某一晚，記者收到一條來自陳欣妍的短訊：「我今日去咗行山！好攰但係好開心！」然後相隔數天後經Whatsapp訪問時，又聽到了另一個版本：「我係十級畏高同畏水！我個人真係會震晒！有個Shot要爬上一舊大石上面...之後仲要爬山澗，嗚，點算吖？」而沈殷怡亦語帶哭聲的說：「第一日我就崩塌啦！我真係唔知點捱落去。我真係唔得啦...點解我對腳會咁腫？」

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拍攝節目時，沈殷怡表示自己每天都要在腳上用上最少10塊的止痛貼。（IG@shamshirley）

沈殷怡（Shirley）在19年加入ViuTV，短短一年就已經拍了11個綜藝節目，拍過 / 客串過5套劇。（葉志明攝）

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做節目前，一定要面試見一見監製、導演，傾談一下節目內容。TVB如是，ViuTV也一樣。大家以為節目組會事先講解節目有幾「痴線」？原來製作組連「預防針」都冇打，就騙了她們答應參加節目。



陳欣妍說：「佢哋主要同我講係開心行吓山，當係小旅行。佢哋都知我有畏高畏水，所以都有話唔會太刺激。」沈殷怡補充：「佢哋同我講，郊遊就係放吓風箏、睇吓風景、喺大自然Chill吓，讀吓tag介紹風景就完。佢哋講嘅每一句我都信。」應該說，這個《花姐Error遊》的班底太了解她們，還是製作組對遊山玩水的理解異於常人呢？

好多人都話，睇到呢一幕都跟住沈殷怡和陳欣妍一齊喊。（《美女郊遊遊》截圖）

陳欣妍在2017年出道，就已經成為了電影《我們的6E班》 的女主角，之後也參演過《黑市－公屋》的單元劇，演技相當之好。。（葉志明攝）

她們七嘴八舌地說着拍攝節目的辛苦，沈殷怡：「嗰時真係好驚，因為我第一日就已經爆咗！好驚第二日仲要拍呢個節目。」第一日就要挑戰「針草帽」路線就不在話下，「爬」足12小時才到大帽山山頂後，她們又聽到一個震撼的消息。陳欣妍：「佢哋呃我話行到山頂有車！」沈殷怡接着說：「車呢？從來都冇見過。」之後數天每集都有新挑戰，跳水潭、爬山壁、爬瀑布，聽聞之後還會跳降落傘...

對沈殷怡和陳欣妍，這兩個沒有行山經驗的女生來說，爬山絕對是高難度挑戰。（《美女郊遊遊》截圖）

「Double S」沈殷怡和陳欣妍的性格十分不同，卻能在必要時互補不足。（葉志明攝）

大家看到這裡，是否覺得《美女郊遊遊》製作組十惡不赦？其實也不盡然是。最起碼，沈殷怡和陳欣妍都不覺得他們是衰人。沈殷怡：「導演同監製好得意㗎，佢哋成日都講：『我係你哋最好嘅朋友。』真係好辛苦就要同佢哋講。」陳欣妍：「佢哋成日都話：『多啲鼓勵，少啲責備。』」沈殷怡補充說：「佢哋係自己提自己，好好笑！」陳欣妍：「導演Mike嘅小眼睛，經常都會散發一種『妳得㗎！』，包含住愛嘅眼神去鼓勵我哋。」

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講起《美女郊遊遊》，阿Dee都係靈魂人物。（電視截圖）

講完幕後，就到節目另一位主持阿Dee（何啟華）。沈殷怡：「佢好多元化！佢係團隊好友、心靈雞湯、領頭羊、替身、暖男、咕喱（苦力），仲係一個美女！」何解是替身和美女呢？陳欣妍就解釋道，在其中一集阿Dee會以女性打扮出場：「佢所有嘢都係扮我，仲要好似。」

一個節目製作組要有幾癲先諗到呢啲嘢，仲癲嘅沈殷怡同陳欣妍又肯玩...（《美女郊遊遊》截圖 / ViuTV提供）

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