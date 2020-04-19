【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍私照揭秘　IG Story隱藏勁多福利圖

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《美女郊遊遊》播出一星期5集後迅速成為網上熱話以及觀眾茶餘飯後的話題。其中，「Double S」沈殷怡（Shirley S）和陳欣妍（Shirley C）兩位「女神」也得到了大量粉絲支持，成為了網民新寵。

不過，作為一個忠實粉絲就點會些於睇IG靚相和節目呢？其實IG Story才是精華！可以清楚了解她們的喜好、日常生活外，更可以睇到「女神」貼地而可愛一面。

沈殷怡和陳欣妍主持的《美女郊遊遊》只剩下5集。（ViuTV提供截圖）

點擊睇咗「Double S」靚相先：

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