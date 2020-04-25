【夫妻的世界】韓素希發現朴海俊秘密手機　金喜愛身邊冇個好人？

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》昨晚（24日）播出第9集，劇集再次升級19禁，收視又一次刷新自身好成績！上集講到金喜愛加入婦女會，只為了拉攏韓素希及掀開朴海俊的假面具，今集小三終於發現朴海俊有另一部秘密手機。此外一直示好保護金喜愛的李茂生，似乎也不如表面一樣老實？

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韓素希起初否認金喜愛所指，前夫跟蹤自己的事實。（黃Viu煲劇平台截圖）

金喜愛成功加入婦女會後，韓素希問她目的是甚麼，金喜愛表示當成是對朴海俊的警告，並公開自己被前夫跟蹤的事實。韓素希當然對跟蹤一事一笑置之，可是一句「看好你的老公」及「你有多信任你老公」則一直圍繞在她腦海中。其後三人偶然在餐廳中相遇，看到朴海俊非常在意前妻金喜愛與李茂生約會，韓素希的懷疑開始愈來愈深。直至透過線人發現朴海俊有另一部秘密手機，內裡全是金喜愛的照片時，她陷入崩潰但只好選擇繼續相信滿口大話的朴海俊，二人感情似乎終出現裂痕。

點撃睇金喜愛、韓素希講數場面：

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韓素希發現發現朴海俊另一部秘密手機。（黃Viu煲劇平台截圖）

韓素希崩潰內心戲大爆發！

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韓素希和朴海俊的感情似乎終出現裂痕。（黃Viu煲劇平台截圖）

朴海俊和韓素希似乎開始出現破裂？

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另一邊廂，李茂生一直以保護金喜愛的角色出現，甚至他為了金喜愛與朴海俊發生爭執，觀眾視他為女主角身旁唯一的好人時，亦擔心他其實也是內鬼。而今集李茂生的角色可說是出現了大反轉，他首次試圖以更著重家庭及兒子為由，勸金喜愛暫時放下醫院副院長的職位，到後來瞞着院長與基金會長見面，匯報金喜愛和朴海俊現時的關係，最後一幕令觀眾驚訝大嘆「果然世上沒有可信任的人」。而聰明的金喜愛亦開始對李茂生產生戒心，未知二人之後的發展。

李茂生一直以保護金喜愛的角色出現。（黃Viu煲劇平台截圖）

今集亦有提及被朴海俊命令去襲擊金喜愛的朴仁圭（李學周飾），因收不到報酬而決定去跟蹤二人的兒子並威脅他，試圖要攬炒。朴仁圭更抓住朴海俊的痛腳，直接指出他憎恨金喜愛但又不願讓其他男人搶走她。朴海俊表面說要毀滅金喜愛，可是他仍然未放下前妻的事實，身邊似乎有愈來愈多人察覺到。

李茂生與會長見面時，就連眼神都變得不一樣。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇李茂生是人是鬼：