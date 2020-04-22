【夫妻的世界】韓素希或步金喜愛後塵　神秘小四即將現身？

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》繼續熱播，上星期講到金喜愛被朴海俊趕盡殺絕，甚至差點遇襲死後，準備和小三韓素希再展開新一輪正面交鋒。最近有眼利的劇迷，劇組悄悄修改了三位主角的人物簡介，猜測之後會否有小四的出現！

隨着朴海俊和韓素希高調回歸，《夫妻的世界》正式展開第二章。（劇照）

《夫妻的世界》劇組為了不透露劇情，就連官網上的人物簡介都就每集發展再追加上去，埋下相當多的伏線。近日劇迷發現，繼朴海俊和韓素希高調回歸宣戰，故事正式展開第二章後，三位主角的人物簡介再一次改變。

金喜愛對朴海俊只有恨！（劇照）

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首先金喜愛的介紹上加上「最終還要是看到情感的底線，是前夫導致了這一切，真的很想殺了他」，可見她對朴海俊的已成恨，甚至不惜負上殺人的代價；而朴海俊的介紹則加上了「這一切都是妻子的自作自受，原本只是想給她看點顏色，我甚至忘記了曾經不想成為找了新女人而和媽媽離婚的父親，那樣毫不負責任的人」，只見渣男朴海俊一心只想奪回兒子。

朴海俊在劇中是一位渣男，每集都令觀眾非常動氣。（劇照）

講到最令劇迷好奇的，相信就是小三韓素希的介紹上加上了「當初我一直以為不肯放手的池善雨（金喜愛飾）肯定是瘋了，原來只有讓自己陷入同一如地時，才開始理解她的心情」。莫非朴海俊又將再次出軌，韓素希將面對小四的出現？上集尾段，金喜愛和韓素希再次開火時，前者已警告過小三「沒有人保證你不會變成下一個我」，嘲諷韓素希仍不了解朴海俊，之後的發展實在令劇迷非常好奇。

劇迷關心韓素希是否將面對小四的出現。（劇照）

按圖回顧金喜愛警告韓素希一幕：