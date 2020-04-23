【夫妻的世界】韓素希劇中造型價錢親民　IU都着過同款吊帶睡衣

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》成為全城熱話，除了劇情夠狗血又鋒迴路轉外，一眾演員的高水準演技亦令劇集非常有追看性！其中飾演小三呂多景一角，又有「蔚山宋慧喬」之稱的韓素希更成功突圍上位，人氣大急升。

韓素希在劇中飾演富有人家的獨生女，想做甚麼事，只要開口父親就能代為完成。入世未深的她更成為小三，介入了金喜愛和朴海俊之間，最後以勝利者的姿態高調回歸，向金喜愛報復。韓素希在劇中打扮極之簡約，不論在家中或現身大場合，通常都穿柔和的純色衣服，給人一種無害的感覺。經網民的搜尋後發現，韓素希在劇中着用的衣服價錢親民，大部分都是數百港元的平民牌子。其中來自韓國品牌SEZ-WICK的吊帶長裙睡衣算是詢問度最高，就連IU曾在《德魯納酒店》中也着用過。

韓素希曾穿過吊帶長裙睡衣詢問度最高，只需69,500韓元（約440港元）。

IU亦在《德魯納酒店》中也穿過同款衣服，但感覺截然不同。（Naver Blog/@pma0012）

點撃睇韓素希15個親民價造型：

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查看過韓素希的劇中的造型後，不得不大讚劇組的用心。從韓素希的打扮中可見，她與朴海俊結婚前，主要穿着低價的衣服，間中才會用上名牌手袋等，符合她仍是依附着父母生活的設定；可是韓素希兩年後回歸，隨着朴海俊電影的成功，她的打扮變得更成熟外亦同時升價不少，實在非常佩服劇組的細心。

韓素希成功靠《夫妻的世界》突圍上位。（劇照）

同場加映：【夫妻的世界】「最靚小三」韓素希短髮照曝光 粉絲大讚有個性

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