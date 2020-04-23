【夫妻的世界．劇透】金喜愛拉攏韓素希　朴海俊假面具將被撕破？

劇迷等足一星期，由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》，將會在周五（24/4）播出第9集，劇情講到朴海俊和韓素希高調回歸後，眼利的觀眾發現官網更改了三位主角的人物介紹，莫非之後真的有難以想像的大轉變，甚至是小四的出現？

金喜愛加入婦女會的目的是甚麼？（黃Viu煲劇平台截圖）

從容反擊 金喜愛誓要撕開前夫面具

上星期的第8集講到金喜愛被朴海俊趕盡殺絕，作為前夫的他不單想奪回兒子的撫養權，甚至命令他人襲擊金喜愛，又要她失去醫院副院長一職。小三韓素希雖然對金喜愛仍有敵意，但似乎她被金喜愛的警告動搖了 ── 第9集的預告中可見，金喜愛有計劃地加入沒有人歡迎她的婦女會，韓素希好奇對方的目的外，同時她從容不迫的表現亦令韓素希感到不安。金喜愛講到「就當是給李泰旿（朴海俊飾）發出的警告吧」，似乎想逐步掀開前夫的假面具。

韓素希似乎的確被拉攏成功了？（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇《夫妻的世界》第9集預告：

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成功拉攏韓素希？

由於韓素希一直不知道朴海俊的過去成就全是靠前妻幫助，所以她似乎被金喜愛的說話拉攏成功，開始對朴海俊動搖。察覺到金喜愛在韓素希一旁煽動後，朴海俊似乎意識到自己將要面對與預期不同的大轉變，於是警告金喜愛不要把二人的問題扯到韓素希上。朴海俊在劇中飾演超級渣男，不少觀眾都坦言希望他有不好的結果，想知道之後的發展，就要緊貼「黃Viu煲劇平台」。

另一邊，守護着金喜愛的李茂生似乎被朴海俊盯上。（黃Viu煲劇平台截圖）

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