【影射羅志祥？】張雨綺拍片狠剪八爪魚：腿太多容易劈就該剪一剪

內地網紅周揚青日前在微博拋下震撼彈，寫下長文公開宣布自己早已與「亞洲舞王」羅志祥（小豬）分手。還公開對方是一名「渣男」，在戀愛期間都會私約不同女生﹑同旗下的女藝人﹑化妝師長期發生不正當男女關係，甚至經常舉行一些「多人運動」，種種行為令周揚青難以想像，亦感到非常驚呆。

對此圈中與外界有不少人都先後聲討小豬，而內地女星張雨綺近日就在微博拍「剪八爪魚」的視頻獲得不少網友收看，她這個行為亦似乎在影射小豬，力挺周揚青引起不少討論。

周揚青同小豬已經結束9年情。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

張雨綺先準備了多隻八爪魚，之後用刀叉叉其中一隻，再拿起旁邊的剪刀慢慢剪去八爪魚的爪手，繼而逐步將爪手剪去，就連八爪魚的頭部亦不放過，一分為二，而且在剪的時候她全程保持微笑狀態，不過眼神就非常凌厲，似乎視八爪魚為仇人。而她還配文寫道：「腿太多容易劈，就該剪一剪」似乎在影射小豬的行為。不少網友都大讚她的舉動，紛紛在微博留言：「沒想到頭都給剪掉了棒呆」﹑「太剛了」等。

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張雨綺似乎意有所指。（微博圖片）

事實上，張雨綺這個行為好明顯是影射小豬，事關在四年前她同小豬在電影《美人魚》中合作過，當時小豬就是飾演八爪魚。如今她在這個敏感時刻用利刀剪八爪魚，好明顯是不滿小豬的渣男行為。

小豬曾飾演過八爪魚。（ba哥專用微博圖片）