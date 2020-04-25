與周揚青抖音甜蜜放閃影片未刪　羅志祥分手前後仍只關注前女友

羅志祥同周揚青拍拖9年，日前女方親證已經分手，更公開小豬出軌、私生活淫亂等惡行，令外界譁然。不過兩人過往在抖音（Tik Tok）合體拍攝的影片仍未刪除，而且小豬入駐抖音近兩年以來，由頭到尾都只關注了周揚青一人，可惜原來昔日深情長情的形象都只是假象，不少網民都大感唏噓。

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羅志祥去年9月，在周揚青生日Post出拖手照，大方示愛。（IG@showlo）

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小豬同周揚青近年越愛越高調，兩人除了不時曬出合照放閃之外，更合體拍攝跳舞影片，非常合拍。在抖音坐擁超過4230萬粉絲的小豬，近兩年以來唯一關注的只有周揚青，當時不少網民都大讚他專一，就算分手後小豬都沒有取消關注，但周揚青就已經不再關注小豬。

小豬入駐抖音（Tik Tok）近兩年，坐擁超過4230萬粉絲，但由頭到尾都只關注了周揚青一人。（抖音截圖）

兩人在前年9月首次同框拍片。（抖音截圖）

點擊下圖睇兩人甜蜜互動：

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不過雙方的抖音仍然保留着過往的甜蜜影片，兩人在前年9月首次同框拍片，雖然只有小豬的背面，但他們動作非常一致。直至去年，小豬同周揚青在抖音上互動頻頻，小豬經常留言給女友，大方放閃：「翻我翻我翻我」、「我輸了，因為我……心動了」、「怎麼這麼可愛，臉過來給我捏捏」等等。今年1月，兩人還一起跟風大跳韓星Zico的《Any Song》，同框共舞的畫面十分甜蜜！兩人更在1月23日拍了一條用手比心的短片，當時小豬留言道：「這心比的……也不先說要拍什麼」，而周揚青就回覆：「我以為你我心有靈犀。」字裏行間都睇得出充滿愛！不過之後兩人未再有互動，不少網民都猜測他們感情生變，如今看來原來兩人分手早有跡可尋。

今年1月，兩人還一起跟風大跳韓星Zico的《Any Song》，同框共舞的畫面十分甜蜜！（抖音截圖）

兩人最後一次合體拍片。（抖音截圖）

同框共舞的影片未刪除：