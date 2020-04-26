【機智醫生生活】佈景落重本似足真醫院　柳演錫曹政奭都歎為觀止

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，順勢掀起了一股韓劇潮，除了金喜愛的《夫妻的世界》、李敏鎬的《The King：永遠的君主》討論度極高，由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）亦氣勢如虹，除了故事貼地兼窩心、演員陣容強勁、《請回答》製作班底具品質保證，原來劇中的整個「律帝醫院」場景也是搭建出來的，劇組耗費一年打造出還原度100%的醫院場景，讓一眾主演都為之驚歎。

曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明打鬧的場景都係佈景之一嚟㗎！（影片截圖）

從柳演錫親自拍攝的幕後片段中，他帶觀眾參觀律帝醫院：「首先是肝膽胰外科的診療室，即是李翊晙（趙政奭飾）的診療室，佈景建得非常好。重症室也搭好了，真的像醫院那樣，不知道的人可能會以為這是個醫院的開幕儀式。」曹政奭亦分享道：「這裡是我們劇組的佈景場地，雖然是佈景，但規模真的非常龐大，現在這邊是急診室。如果上到二樓，還有教授們辦公室。」他走到中庭位置炫耀起來：「醫院結構是ㄷ字型，對面就是手術室，這邊做了很多的綠化，很像屋頂吧！佈景真的建得非常好，連逃生路線的細節都有。」

點擊圖輯睇律帝醫院佈景有幾細緻！

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《機智醫生生活》的導演申元浩曾表示還原醫院場景有一定的難度：「從量來說要確保多個空間，因此存在着困難，希望可以最大限度展現真實的場景。醫院大部份的空間都是專業的，需要事先做資料蒐集、要確認的東西也很多，醫院裡的設備大部份都是高價物品，所以解決這個也是一大難題。佈景、美術和道具組最辛苦了，每個部份都要進行製作，所以用了大約一年的時間。」用心的程度相信觀眾有目共睹，仲睇得出落足本錢！

外部看起來都很專業！（網絡圖片）

《機智醫生生活》最新播出的第七集（23日）收視率突破其自身紀錄達13.8％，製作組更表示第一季的12集劇本已經全部完成，並將在下周進行最後的拍攝。由於《機智醫生生活》從企劃階段開始就計劃拍攝三季，所以劇組在進行第一季後製工作的同時，亦為第二季做準備，預計今年11月開拍。

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